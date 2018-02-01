Колесо чудес
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 08.02.2018
Режиссер:
Вуди Аллен
Актеры:
Джеймс Белуши, Кейт Уинслет, Джастин Тимберлейк, Джуно Темпл, Макс Казелла, Дэвид Крамхолц, Роберт С. Кирк, Томми Нохилли, Джек Гор, Тони Сирико
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
101 мин
Бюджет:
$25 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,34
История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони-Айленде в Нью-Йорке.
Сегодня
|19:40
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Завтра
|19:40
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10 февраля, суббота
|19:40
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11 февраля, воскресенье
|19:40
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12 февраля, понедельник
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13 февраля, вторник
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14 февраля, среда
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