Колесо чудес

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 08.02.2018

Режиссер: Вуди Аллен

Актеры: Джеймс Белуши, Кейт Уинслет, Джастин Тимберлейк, Джуно Темпл, Макс Казелла, Дэвид Крамхолц, Роберт С. Кирк, Томми Нохилли, Джек Гор, Тони Сирико

Жанр: драма

Продолжительноcть: 101 мин

Бюджет: $25 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,34

История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони-Айленде в Нью-Йорке.