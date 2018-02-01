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Колесо чудес

Колесо чудес

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 08.02.2018
 
Режиссер:
Вуди Аллен
  
Актеры:
Джеймс Белуши, Кейт Уинслет, Джастин Тимберлейк, Джуно Темпл, Макс Казелла, Дэвид Крамхолц, Роберт С. Кирк, Томми Нохилли, Джек Гор, Тони Сирико
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
101 мин
  
Бюджет:
$25 000 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,34
          
 

История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони-Айленде в Нью-Йорке.

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