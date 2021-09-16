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Клаустрофобы 2: Лига выживших

Клаустрофобы 2: Лига выживших

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 23.09.2021
 
Режиссер:
Адам Робител
  
Актеры:
Тейлор Расселл, Логан Миллер, Томас Кокерел, Холлэнд Роден, Индия Мур, Карлито Оливеро, Джей Ирвинг, Джеймс Фрейн
  
Жанр:
ужасы, боевик
  
Продолжительноcть:
84 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,98
          
 

Шестеро незнакомцев, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельно опасных квестов, вновь оказываются в игре не по своей воле. Но прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.

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Сегодня
15:30 Синема Стар
20:40 Синема Стар
Завтра
15:30 Синема Стар
20:40 Синема Стар
25 сентября, суббота
15:30 Синема Стар
20:40 Синема Стар
26 сентября, воскресенье
15:30 Синема Стар
20:40 Синема Стар
27 сентября, понедельник
15:30 Синема Стар
20:40 Синема Стар
28 сентября, вторник
15:30 Синема Стар
20:40 Синема Стар
29 сентября, среда
15:30 Синема Стар
20:40 Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
OTTO DIX
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26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Ё-фест в Туле
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9 - 10 октября
Likerka Loft
 ₽  Билеты: 600-1990 ₽
Слава
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23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
Лена Василёк
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25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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