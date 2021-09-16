Клаустрофобы 2: Лига выживших
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 23.09.2021
Режиссер:
Адам Робител
Актеры:
Тейлор Расселл, Логан Миллер, Томас Кокерел, Холлэнд Роден, Индия Мур, Карлито Оливеро, Джей Ирвинг, Джеймс Фрейн
Жанр:
ужасы, боевик
Продолжительноcть:
84 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,98
Шестеро незнакомцев, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельно опасных квестов, вновь оказываются в игре не по своей воле. Но прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.
Сегодня
|15:30
|Синема Стар
|20:40
|Синема Стар
Завтра
|15:30
|Синема Стар
|20:40
|Синема Стар
25 сентября, суббота
|15:30
|Синема Стар
|20:40
|Синема Стар
26 сентября, воскресенье
|15:30
|Синема Стар
|20:40
|Синема Стар
27 сентября, понедельник
|15:30
|Синема Стар
|20:40
|Синема Стар
28 сентября, вторник
|15:30
|Синема Стар
|20:40
|Синема Стар
29 сентября, среда
|15:30
|Синема Стар
|20:40
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
15:30
20:40
Завтра
|Синема Стар
|
15:30
20:40
25 сентября, суббота
|Синема Стар
|
15:30
20:40
26 сентября, воскресенье
|Синема Стар
|
15:30
20:40
27 сентября, понедельник
|Синема Стар
|
15:30
20:40
28 сентября, вторник
|Синема Стар
|
15:30
20:40
29 сентября, среда
|Синема Стар
|
15:30
20:40
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 - 10 октября
₽ Билеты: 600-1990 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽