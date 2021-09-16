Клаустрофобы 2: Лига выживших

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 23.09.2021

Режиссер: Адам Робител

Актеры: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Томас Кокерел, Холлэнд Роден, Индия Мур, Карлито Оливеро, Джей Ирвинг, Джеймс Фрейн

Жанр: ужасы, боевик

Продолжительноcть: 84 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,98

Шестеро незнакомцев, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельно опасных квестов, вновь оказываются в игре не по своей воле. Но прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.