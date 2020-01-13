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Киноверсия Метрополитен-оперы

Киноверсия Метрополитен-оперы

21 января в Туле пройдет показ оперы Джакомо Пуччини «Турандот» в легендарной постановке Франко Дзефирелли для Метрополитен оперы.

Поражающие своей пышностью декорации, блестящий состав солистов и удивительная музыка Пуччини — беспроигрышный набор для самых ярких оперных впечатлений.

Стоимость: 600 р.

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Киновечеринка
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24 апреля, пятница 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
ЯйцЫ Fаберже
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8 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
«Сектор Газа»: 55 лет Ю.Хою
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15 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1600 ₽
Услада
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24 февраля, понедельник 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Стас Пьеха
Купить билет
4 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2400 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2200 ₽
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