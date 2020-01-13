Киноверсия Метрополитен-оперы

21 января в Туле пройдет показ оперы Джакомо Пуччини «Турандот» в легендарной постановке Франко Дзефирелли для Метрополитен оперы.



Поражающие своей пышностью декорации, блестящий состав солистов и удивительная музыка Пуччини — беспроигрышный набор для самых ярких оперных впечатлений.

Стоимость: 600 р.