Киноверсия Метрополитен-оперы
21 января в Туле пройдет показ оперы Джакомо Пуччини «Турандот» в легендарной постановке Франко Дзефирелли для Метрополитен оперы.
Поражающие своей пышностью декорации, блестящий состав солистов и удивительная музыка Пуччини — беспроигрышный набор для самых ярких оперных впечатлений.
Стоимость: 600 р.
Сегодня
|19:00
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
19:00
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1600 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2400 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽