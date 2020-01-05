Изгоняющий дьявола: Абаддон
Страна:
, 2019
Премьера:
в РФ 09.01.2020
Режиссер:
Пирри Реджинальд Тео
Актеры:
Роберт Казински, Питер Джейсон, Флоренс Ванида Фэйвр, Кэйден Драгомер, Ханна Уорд, Дуглас Спэйн, Эйлин Дитц, Лука Блю Дарнелл, Уилльям Доберт, Меган Генри
Жанр:
триллер, ужасы
Продолжительноcть:
88 мин
Над семьей Джоэла нависло проклятие. Недавно скончалась его жена, а маленького сына мучают кошмары. Призванный в дом священник убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абаддон, принимающий разные обличия. Если демона не остановить, его власть распространится и на другие семьи.
Сегодня
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, понедельник
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 января, вторник
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 января, среда
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
23:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
23:30
13 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
23:30
14 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
23:30
15 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
23:30
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1600 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
12 - 15 января
₽ Билеты: 100-300 ₽