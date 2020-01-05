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Изгоняющий дьявола: Абаддон

Изгоняющий дьявола: Абаддон

Страна:
, 2019
 
Премьера:
в РФ 09.01.2020
 
Режиссер:
Пирри Реджинальд Тео
  
Актеры:
Роберт Казински, Питер Джейсон, Флоренс Ванида Фэйвр, Кэйден Драгомер, Ханна Уорд, Дуглас Спэйн, Эйлин Дитц, Лука Блю Дарнелл, Уилльям Доберт, Меган Генри
  
Жанр:
триллер, ужасы
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Над семьей Джоэла нависло проклятие. Недавно скончалась его жена, а маленького сына мучают кошмары. Призванный в дом священник убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абаддон, принимающий разные обличия. Если демона не остановить, его власть распространится и на другие семьи.

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