Изгоняющий дьявола: Абаддон

Страна: , 2019

Премьера: в РФ 09.01.2020

Режиссер: Пирри Реджинальд Тео

Актеры: Роберт Казински, Питер Джейсон, Флоренс Ванида Фэйвр, Кэйден Драгомер, Ханна Уорд, Дуглас Спэйн, Эйлин Дитц, Лука Блю Дарнелл, Уилльям Доберт, Меган Генри

Жанр: триллер, ужасы

Продолжительноcть: 88 мин

Над семьей Джоэла нависло проклятие. Недавно скончалась его жена, а маленького сына мучают кошмары. Призванный в дом священник убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абаддон, принимающий разные обличия. Если демона не остановить, его власть распространится и на другие семьи.