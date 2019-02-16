Исчезновение

Страна: Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 21.02.2019

Режиссер: Кристоффер Нюхольм

Актеры: Джерард Батлер, Питер Муллан, Оулавюр Дарри Оулафссон, Гари Льюис, Сёрен Маллинг, Коннор Суинделлс, Эмма Кинг, Родерик Гилкинсон, Кен Друри, Джон Тейлор

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 107 мин

Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд были немногословными, крепкими и неприхотливыми ребятами. В один прекрасный день они нашли на острове клад — ящик золота, немного подумали, и решили его поделить. Они забыли известную истину — у золота всегда найдется хозяин — и это редко бывают тихие и застенчивые люди. А спустя несколько дней на острове не осталось никого... Фильм основан на реальной истории бесследного исчезновения трех смотрителей маяка на островах Фланнан в 1900 году. Остановившиеся часы, ни следов крови, ни трупов... Тайна исчезновения этих людей до сих пор не раскрыта...