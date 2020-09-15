Господин Дьявол
Страна:
Италия, 2019
Премьера:
в РФ 17.09.2020
Режиссер:
Пупи Авати
Актеры:
Габриэль Ло Джудиче, Филиппо Франкини, Чезаре Кремонини, Массимо Бонетти, Лино Каполиккьо, Кьяра Казелли, Джанни Кавина, Алессандро Абер, Андреа Ронкато
Жанр:
ужасы, мистика
Продолжительноcть:
89 мин
Сбор в мире:
$1 173 752,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,26
Молодой офицер полиции Фурио Моменте отправлен в регион Венето для расследования мистического и шокирующего преступления: подросток убил одного из своих сверстников, утверждая, что он убил самого дьявола.
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