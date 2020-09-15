Господин Дьявол

Страна: Италия, 2019

Премьера: в РФ 17.09.2020

Режиссер: Пупи Авати

Актеры: Габриэль Ло Джудиче, Филиппо Франкини, Чезаре Кремонини, Массимо Бонетти, Лино Каполиккьо, Кьяра Казелли, Джанни Кавина, Алессандро Абер, Андреа Ронкато

Жанр: ужасы, мистика

Продолжительноcть: 89 мин

Сбор в мире: $1 173 752,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,26

Молодой офицер полиции Фурио Моменте отправлен в регион Венето для расследования мистического и шокирующего преступления: подросток убил одного из своих сверстников, утверждая, что он убил самого дьявола.