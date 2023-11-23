Гномы: Новогодний беспредел

Премьера: 14.12.2023

Режиссер: Магнус Мартенс

Актеры: Мартин Старр, Амрита Ачария, Еппе Бекк Лаурсен, Хенриетта Стеэнструп, Зои Винтер-Хансен, Калле Хеллеванг-Ларсен, Товнес Буннер, Александер Карлсен Эль Юнусси

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 100 минут

В канун Нового года, когда принято палить в воздух из бутылок шампанского, взрывать хлопушки и записывать тиктоки, есть те, кто не любит тиктоки и взрывы. Это амбарные гномы. Они мечтают о миске овсяных хлопьев и тишине. А любого, кто нарушит их покой и забудет покормить, ждет страшная участь. Они будут иметь дело с целым полчищем гномов, вооруженных садовым инвентарем и парой крайне обидных ругательств.