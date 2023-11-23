Гномы: Новогодний беспредел
Премьера:
14.12.2023
Режиссер:
Магнус Мартенс
Актеры:
Мартин Старр, Амрита Ачария, Еппе Бекк Лаурсен, Хенриетта Стеэнструп, Зои Винтер-Хансен, Калле Хеллеванг-Ларсен, Товнес Буннер, Александер Карлсен Эль Юнусси
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
100 минут
В канун Нового года, когда принято палить в воздух из бутылок шампанского, взрывать хлопушки и записывать тиктоки, есть те, кто не любит тиктоки и взрывы. Это амбарные гномы. Они мечтают о миске овсяных хлопьев и тишине. А любого, кто нарушит их покой и забудет покормить, ждет страшная участь. Они будут иметь дело с целым полчищем гномов, вооруженных садовым инвентарем и парой крайне обидных ругательств.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
6 - 13 декабря
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17 декабря, воскресенье 00:00
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