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Гномы: Новогодний беспредел

Гномы: Новогодний беспредел

Премьера:
14.12.2023
 
Режиссер:
Магнус Мартенс
  
Актеры:
Мартин Старр, Амрита Ачария, Еппе Бекк Лаурсен, Хенриетта Стеэнструп, Зои Винтер-Хансен, Калле Хеллеванг-Ларсен, Товнес Буннер, Александер Карлсен Эль Юнусси
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
100 минут
  

В канун Нового года, когда принято палить в воздух из бутылок шампанского, взрывать хлопушки и записывать тиктоки, есть те, кто не любит тиктоки и взрывы. Это амбарные гномы. Они мечтают о миске овсяных хлопьев и тишине. А любого, кто нарушит их покой и забудет покормить, ждет страшная участь. Они будут иметь дело с целым полчищем гномов, вооруженных садовым инвентарем и парой крайне обидных ругательств.

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