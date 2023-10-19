Форс-мажор

Страна: Швеция, Дания, Франция, Норвегия

Премьера: 23.04.2015

Режиссер: Рубен Эстлунд

Актеры: Йоханнес Кунке, Лиза Ловен Конгсли, Винсент Веттергрен, Клара Веттергрен, Кристофер Хивью, Фанни Метелиус, Карин Мюренберг, Брейди Корбет, Йоханнес Мустос, Карл Пинкон

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 120 минут

Рейтинг: 6.40

Супруги Томас и Эбба вместе с двумя детьми проводят долгожданный отдых на горнолыжном курорте во Французских Альпах. Во время обеда на ресторан обрушивается лавина: Эбба самоотверженно закрывает детей собой, но Томас в панике бежит прочь. Когда выясняется, что опасность все же была мнимой, а лавина не причинила никому вреда, семье приходится столкнуться с последствиями эгоистичного поступка отца и мужа…