Форс-мажор
Страна:
Швеция, Дания, Франция, Норвегия
Премьера:
23.04.2015
Режиссер:
Рубен Эстлунд
Актеры:
Йоханнес Кунке, Лиза Ловен Конгсли, Винсент Веттергрен, Клара Веттергрен, Кристофер Хивью, Фанни Метелиус, Карин Мюренберг, Брейди Корбет, Йоханнес Мустос, Карл Пинкон
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
120 минут
Рейтинг:
6.40
Супруги Томас и Эбба вместе с двумя детьми проводят долгожданный отдых на горнолыжном курорте во Французских Альпах. Во время обеда на ресторан обрушивается лавина: Эбба самоотверженно закрывает детей собой, но Томас в панике бежит прочь. Когда выясняется, что опасность все же была мнимой, а лавина не причинила никому вреда, семье приходится столкнуться с последствиями эгоистичного поступка отца и мужа…
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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