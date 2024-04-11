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Фея и Белый кит

Фея и Белый кит

Премьера:
11.04.2024
 
Режиссер:
Чэнь Вэйцзянь, Чэнь Си
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
85 минут
  

С самых древних времен волшебные обитатели морей находились под защитой фей, использующих мистический Танец Ветра для отпугивания зла. С годами магия начала угасать, и волшебные существа стали исчезать. Теперь последнего в своем роде кита может спасти лишь юная фея, которая должна найти того, с кем разделить Танец Ветра и спрятать уникальное существо от браконьеров.

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