Фея и Белый кит
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Чэнь Вэйцзянь, Чэнь Си
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
85 минут
С самых древних времен волшебные обитатели морей находились под защитой фей, использующих мистический Танец Ветра для отпугивания зла. С годами магия начала угасать, и волшебные существа стали исчезать. Теперь последнего в своем роде кита может спасти лишь юная фея, которая должна найти того, с кем разделить Танец Ветра и спрятать уникальное существо от браконьеров.
13 апреля, суббота
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, воскресенье
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, понедельник
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, вторник
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 апреля, среда
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
14 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
15 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
16 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
17 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
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