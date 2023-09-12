Фантом
Премьера:
28.09.2023
Режиссер:
Ли Хэ Ен
Актеры:
Соль Ген Гу, Ли Хани, Пак Со Дам, Пак Хэ Су, Ким Дон Хи
Жанр:
Боевик, Исторический, Криминальный
Продолжительноcть:
133 минуты
1933 год, японская оккупация Кореи. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в одиноко стоящий отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня следующего дня. Напряжение нарастает, присутствующие начинают подозревать друг друга.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 сентября, пятница
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 сентября, суббота
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 октября, воскресенье
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 октября, понедельник
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 октября, вторник
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 октября, среда
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
29 сентября, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
30 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
1 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
2 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
3 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
4 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
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