Премьера: 28.09.2023

Режиссер: Ли Хэ Ен

Актеры: Соль Ген Гу, Ли Хани, Пак Со Дам, Пак Хэ Су, Ким Дон Хи

Жанр: Боевик, Исторический, Криминальный

Продолжительноcть: 133 минуты

1933 год, японская оккупация Кореи. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в одиноко стоящий отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня следующего дня. Напряжение нарастает, присутствующие начинают подозревать друг друга.