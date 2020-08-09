Думай как собака

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 13.08.2020

Режиссер: Джил Джангер

Актеры: Меган Фокс, Джанет Монтгомери, Джулия Джонс, Джош Дюамель, Кунал Нэйэр, Брайан Коллен, Гэбриел Бейтман, Исаак Ванг, Марне Паттерсон, Мэйсон Гуччионе

Жанр: драма, комедия, семейный, фантастика

Продолжительноcть: 91 мин

В ходе научного эксперимента 12-летний вундеркинд Оливер устанавливает телепатическую связь с любимым и, как оказалось, очень умным псом Генри. Благодаря подсказкам собаки парню удается решать проблемы в школе, дома и даже с девочками…