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Думай как собака

Думай как собака

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 13.08.2020
 
Режиссер:
Джил Джангер
  
Актеры:
Меган Фокс, Джанет Монтгомери, Джулия Джонс, Джош Дюамель, Кунал Нэйэр, Брайан Коллен, Гэбриел Бейтман, Исаак Ванг, Марне Паттерсон, Мэйсон Гуччионе
  
Жанр:
драма, комедия, семейный, фантастика
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

В ходе научного эксперимента 12-летний вундеркинд Оливер устанавливает телепатическую связь с любимым и, как оказалось, очень умным псом Генри. Благодаря подсказкам собаки парню удается решать проблемы в школе, дома и даже с девочками…

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