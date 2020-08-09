Думай как собака
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 13.08.2020
Режиссер:
Джил Джангер
Актеры:
Меган Фокс, Джанет Монтгомери, Джулия Джонс, Джош Дюамель, Кунал Нэйэр, Брайан Коллен, Гэбриел Бейтман, Исаак Ванг, Марне Паттерсон, Мэйсон Гуччионе
Жанр:
драма, комедия, семейный, фантастика
Продолжительноcть:
91 мин
В ходе научного эксперимента 12-летний вундеркинд Оливер устанавливает телепатическую связь с любимым и, как оказалось, очень умным псом Генри. Благодаря подсказкам собаки парню удается решать проблемы в школе, дома и даже с девочками…
Сегодня
|10:10
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|18:25
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Завтра
|10:10
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15 августа, суббота
|10:10
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|Алмаз Синема
16 августа, воскресенье
|10:10
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|18:25
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:10
18:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:10
18:25
15 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
10:10
18:25
16 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:10
18:25
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
5 сентября, суббота 20:00
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24 октября, суббота 19:00
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29 октября, четверг 19:00
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17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽