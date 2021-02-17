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Дочь тьмы

Дочь тьмы

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 18.02.2021
 
Режиссер:
Ростислав Мусаев
  
Актеры:
Георгий Витязев, Анастасия Веденская, Сергей Горобченко, Алексей Рыжков, Аксинья Олейник, Максим Деричев, Павел Кравец, Алексей Дмитриев, Виталий Филипповых, Александра Березовец-Скачкова, Елена Князева-Шмаль
  
Жанр:
мистика, ужасы, триллер, фэнтези
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

В одной из уездных русских деревень народ с почестями встречает очаровательную молодую невесту барина, пока тот задержался в городе. Все, от мала до велика, поражены ее красотой и очаровательной любезностью. И всё же, что–то таится в светлом облике этой прелестной девушки. Есть в ней нечто сокрытое и порабощающее. Лишь один человек сможет не соблазниться, не впасть в искушение перед её уловками — тот, которого все считают не от мира сего… В схватке темных и светлых сил сойдутся городская красавица и деревенский блаженный Иван. От исхода этого поединка будет зависеть будущее всех жителей деревни…

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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Хулиганы
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7 марта, воскресенье 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
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27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Вера Снежная
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24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
27 февраля - 29 мая
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