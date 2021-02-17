Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 18.02.2021

Режиссер: Ростислав Мусаев

Актеры: Георгий Витязев, Анастасия Веденская, Сергей Горобченко, Алексей Рыжков, Аксинья Олейник, Максим Деричев, Павел Кравец, Алексей Дмитриев, Виталий Филипповых, Александра Березовец-Скачкова, Елена Князева-Шмаль

Жанр: мистика, ужасы, триллер, фэнтези

Продолжительноcть: 95 мин

В одной из уездных русских деревень народ с почестями встречает очаровательную молодую невесту барина, пока тот задержался в городе. Все, от мала до велика, поражены ее красотой и очаровательной любезностью. И всё же, что–то таится в светлом облике этой прелестной девушки. Есть в ней нечто сокрытое и порабощающее. Лишь один человек сможет не соблазниться, не впасть в искушение перед её уловками — тот, которого все считают не от мира сего… В схватке темных и светлых сил сойдутся городская красавица и деревенский блаженный Иван. От исхода этого поединка будет зависеть будущее всех жителей деревни…