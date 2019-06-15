Дитя робота

Страна: Австралия, 2019

Премьера: в РФ 20.06.2019

Режиссер: Грант Спутор

Актеры: Роуз Бирн, Хилари Суонк, Клара Ругор-Ларсен, Люк Хокер

Жанр: триллер, фантастика

Продолжительноcть: 113 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,4

После глобального катаклизма человечество вымирает. В подземном бункере автоматически активизируется аварийная программа, и робот-гуманоид «Мать» выращивает из эмбриона человеческого ребенка. Девушка, воспитанная под бережным присмотром «Матери», никогда не видела ни поверхности Земли, ни других людей. Но однажды ее мир переворачивается, когда на пороге убежища появляется женщина с просьбой о помощи...