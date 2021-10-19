Человек божий
Страна:
Греция, 2021
Премьера:
в РФ 14.10.2021
Режиссер:
Елена Попович
Актеры:
Арис Серветалис, Александр Петров, Тония Сотиропулу, Микки Рурк, Яннис Станкоглу, Манос Гаврас, Михалис Иконому, Сэмюэл Акинола, Кристос Лулис, Бабис Хоук Константину
Жанр:
драма, биографический
Продолжительноcть:
109 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,18
Изгнан, осужден без суда, оклеветан. Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых святых Греции. Божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг.
Сегодня
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 января, суббота
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
15 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:30
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽