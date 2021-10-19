афиша
афиша
Регистрация
Человек божий

Человек божий

Страна:
Греция, 2021
 
Премьера:
в РФ 14.10.2021
 
Режиссер:
Елена Попович
  
Актеры:
Арис Серветалис, Александр Петров, Тония Сотиропулу, Микки Рурк, Яннис Станкоглу, Манос Гаврас, Михалис Иконому, Сэмюэл Акинола, Кристос Лулис, Бабис Хоук Константину
  
Жанр:
драма, биографический
  
Продолжительноcть:
109 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,18
          
 

Изгнан, осужден без суда, оклеветан. Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых святых Греции. Божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг.

0
Касса
Mad Head / B.Y.O.B.
Купить билет
29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Александр Серов
Купить билет
18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
LUMEN
Купить билет
16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
ПНЕВМОСЛОН
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.