Человек божий

Страна: Греция, 2021

Премьера: в РФ 14.10.2021

Режиссер: Елена Попович

Актеры: Арис Серветалис, Александр Петров, Тония Сотиропулу, Микки Рурк, Яннис Станкоглу, Манос Гаврас, Михалис Иконому, Сэмюэл Акинола, Кристос Лулис, Бабис Хоук Константину

Жанр: драма, биографический

Продолжительноcть: 109 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,18

Изгнан, осужден без суда, оклеветан. Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых святых Греции. Божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг.