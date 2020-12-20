Бывшая с того света
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 28.01.2021
Режиссер:
Эдвард Холл
Актеры:
Айла Фишер, Дэн Стивенс, Лесли Манн, Джуди Денч, Эмилия Фокс, Эйми-Ффион Эдвардс, Калли Кук, Джулиан Райнд-Татт, Мишель Дотрис, Джеймс Флит
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
95 мин
В поисках вдохновения романист Чарльз Кондомайн, переживающий глубокий творческий кризис, хочет провести спиритический сеанс, для чего приглашает в свой дом знаменитого медиума, мадам Аркати. Он не подозревал, что та вызволит из загробного мира неугомонный дух его покойной, но очень ревнивой жены, которая начинает травить его новую супругу и во что бы то ни стало хочет вернуть себе любовь своего бывшего… Складывается весьма оригинальный любовный треугольник.
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽