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Бывшая с того света

Бывшая с того света

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 28.01.2021
 
Режиссер:
Эдвард Холл
  
Актеры:
Айла Фишер, Дэн Стивенс, Лесли Манн, Джуди Денч, Эмилия Фокс, Эйми-Ффион Эдвардс, Калли Кук, Джулиан Райнд-Татт, Мишель Дотрис, Джеймс Флит
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

В поисках вдохновения романист Чарльз Кондомайн, переживающий глубокий творческий кризис, хочет провести спиритический сеанс, для чего приглашает в свой дом знаменитого медиума, мадам Аркати. Он не подозревал, что та вызволит из загробного мира неугомонный дух его покойной, но очень ревнивой жены, которая начинает травить его новую супругу и во что бы то ни стало хочет вернуть себе любовь своего бывшего… Складывается весьма оригинальный любовный треугольник.

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Сегодня
12:20 Киносити
19:20 Киносити
Завтра
12:20 Киносити
19:20 Киносити
30 января, суббота
12:20 Киносити
19:20 Киносити
31 января, воскресенье
12:20 Киносити
19:20 Киносити
1 февраля, понедельник
12:20 Киносити
19:20 Киносити
2 февраля, вторник
12:20 Киносити
19:20 Киносити
3 февраля, среда
12:20 Киносити
19:20 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Фогель
Купить билет
8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пионерлагерь Пыльная Радуга
Купить билет
20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Labov SKY Jam
Купить билет
20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
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