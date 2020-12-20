Бывшая с того света

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 28.01.2021

Режиссер: Эдвард Холл

Актеры: Айла Фишер, Дэн Стивенс, Лесли Манн, Джуди Денч, Эмилия Фокс, Эйми-Ффион Эдвардс, Калли Кук, Джулиан Райнд-Татт, Мишель Дотрис, Джеймс Флит

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 95 мин

В поисках вдохновения романист Чарльз Кондомайн, переживающий глубокий творческий кризис, хочет провести спиритический сеанс, для чего приглашает в свой дом знаменитого медиума, мадам Аркати. Он не подозревал, что та вызволит из загробного мира неугомонный дух его покойной, но очень ревнивой жены, которая начинает травить его новую супругу и во что бы то ни стало хочет вернуть себе любовь своего бывшего… Складывается весьма оригинальный любовный треугольник.