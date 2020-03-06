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Белый, белый день

Белый, белый день

Страна:
Дания, Швеция, Исландия, 2019
 
Премьера:
в РФ 19.03.2020
 
Режиссер:
Хлинюр Палмасон
  
Актеры:
Ингвар Эггерт Сигюрдссон, Ида Меккин Хлинсдоттир, Хильмир Снайр Гвюднасон, Сара Догг Асгерсдоттир, Бьёрн Инги Хильмарссон, Элма Стефания Агустсдоттир, Харалдур Эри Стефанссон, Лаувейя Элиасдоуттир, Сигюрдюр Сигюрйоунссон, Арнальдур Эрнст
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
109 мин
  

Овдовевший начальник полиции из провинциального исландского городка начинает подозревать, что погибшая в автомобильной катастрофе жена была ему неверна. Постепенно навязчивая идея узнать правду все сильнее овладевает мужчиной, и он неизбежно подвергает опасности себя и своих близких.

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21 марта, суббота
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22 марта, воскресенье
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23 марта, понедельник
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24 марта, вторник
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25 марта, среда
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Кирпичи
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Чудо Люда
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19 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
Александр Домогаров
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29 апреля, среда 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
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