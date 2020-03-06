Белый, белый день
Страна:
Дания, Швеция, Исландия, 2019
Премьера:
в РФ 19.03.2020
Режиссер:
Хлинюр Палмасон
Актеры:
Ингвар Эггерт Сигюрдссон, Ида Меккин Хлинсдоттир, Хильмир Снайр Гвюднасон, Сара Догг Асгерсдоттир, Бьёрн Инги Хильмарссон, Элма Стефания Агустсдоттир, Харалдур Эри Стефанссон, Лаувейя Элиасдоуттир, Сигюрдюр Сигюрйоунссон, Арнальдур Эрнст
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
109 мин
Овдовевший начальник полиции из провинциального исландского городка начинает подозревать, что погибшая в автомобильной катастрофе жена была ему неверна. Постепенно навязчивая идея узнать правду все сильнее овладевает мужчиной, и он неизбежно подвергает опасности себя и своих близких.
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