Белый, белый день

Страна: Дания, Швеция, Исландия, 2019

Премьера: в РФ 19.03.2020

Режиссер: Хлинюр Палмасон

Актеры: Ингвар Эггерт Сигюрдссон, Ида Меккин Хлинсдоттир, Хильмир Снайр Гвюднасон, Сара Догг Асгерсдоттир, Бьёрн Инги Хильмарссон, Элма Стефания Агустсдоттир, Харалдур Эри Стефанссон, Лаувейя Элиасдоуттир, Сигюрдюр Сигюрйоунссон, Арнальдур Эрнст

Жанр: драма

Продолжительноcть: 109 мин

Овдовевший начальник полиции из провинциального исландского городка начинает подозревать, что погибшая в автомобильной катастрофе жена была ему неверна. Постепенно навязчивая идея узнать правду все сильнее овладевает мужчиной, и он неизбежно подвергает опасности себя и своих близких.