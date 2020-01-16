Барашек Шон: Фермагеддон

Страна: Великобритания, Франция, США, 2019

Премьера: в РФ 23.01.2020

Режиссер: Уилл Бечер, Ричард Фелан

Актеры: Энди Найман, Джастин Флетчер, Кейт Харбор, Джон Шпаркс, Амалия Витале, Дэвид Холт, Крис Морелл

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 86 мин

Странные огни над городом предвещают прибытие таинственного гостя из далекой галактики… Очаровательная и озорная Лу-Ла терпит крушение неподалеку от фермы Шона. Инопланетные способности и проказы неугомонной Лу-Лы очаровывают отару, и Шон решает помочь внеземному другу найти ее корабль. Но он не знает, что зловещее агентство по охоте на инопланетян уже идет по их следу. Смогут ли Шон и его друзья предотвратить Фермагеддон, пока не стало слишком поздно?