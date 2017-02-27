Автобан
Страна:
Великобритания, Германия, 2016
Премьера:
в РФ 02.03.2017
Режиссер:
Эрен Криви
Актеры:
Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс, Бен Кингсли, Надя Хилькер, Клеменс Шик, Марван Кензари, Майкл Эпп, Сандра Штайнбах, Кристиан Рубек
Жанр:
экшен, криминал
Продолжительноcть:
98 мин
Бюджет:
$29 200 000
Рейтинг Кинопоиска:
5,54
Американский турист Кейси Штайн (Николас Холт), путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками, одну из них возглавляет Хаген (Энтони Хопкинс), другую — Геран (Бен Кингсли). И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.
Сегодня
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 марта, среда
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
1 марта, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50