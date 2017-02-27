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Автобан

Автобан

Страна:
Великобритания, Германия, 2016
 
Премьера:
в РФ 02.03.2017
 
Режиссер:
Эрен Криви
  
Актеры:
Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс, Бен Кингсли, Надя Хилькер, Клеменс Шик, Марван Кензари, Майкл Эпп, Сандра Штайнбах, Кристиан Рубек
  
Жанр:
экшен, криминал
  
Продолжительноcть:
98 мин
  
Бюджет:
$29 200 000
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,54
          
 

Американский турист Кейси Штайн (Николас Холт), путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками, одну из них возглавляет Хаген (Энтони Хопкинс), другую — Геран (Бен Кингсли). И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.

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