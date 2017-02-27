Страна: Великобритания, Германия, 2016

Премьера: в РФ 02.03.2017

Режиссер: Эрен Криви

Актеры: Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс, Бен Кингсли, Надя Хилькер, Клеменс Шик, Марван Кензари, Майкл Эпп, Сандра Штайнбах, Кристиан Рубек

Жанр: экшен, криминал

Продолжительноcть: 98 мин

Бюджет: $29 200 000

Рейтинг Кинопоиска: 5,54

Американский турист Кейси Штайн (Николас Холт), путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками, одну из них возглавляет Хаген (Энтони Хопкинс), другую — Геран (Бен Кингсли). И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.