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Акулы

Акулы

Страна:
Уругвай, Аргентина, Испания, 2019
 
Премьера:
в РФ 05.09.2019
 
Режиссер:
Лусия Гарибальди
  
Актеры:
Антонелла Аквистапаче, Фабиан Аренильяс, Ромина Бентанкур, Валерия Луис, Федерико Морозини
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

В то время как сообщения об акулах вызывают панику в небольшом пляжном городке, 14-летняя Розина начинает кружить вокруг своей собственной добычи, поскольку ее интенсивное влечение к молодому человеку, старше ее, растет.

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