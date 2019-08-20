Страна: Уругвай, Аргентина, Испания, 2019

Премьера: в РФ 05.09.2019

Режиссер: Лусия Гарибальди

Актеры: Антонелла Аквистапаче, Фабиан Аренильяс, Ромина Бентанкур, Валерия Луис, Федерико Морозини

Жанр: драма

Продолжительноcть: 80 мин

В то время как сообщения об акулах вызывают панику в небольшом пляжном городке, 14-летняя Розина начинает кружить вокруг своей собственной добычи, поскольку ее интенсивное влечение к молодому человеку, старше ее, растет.