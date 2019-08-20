Акулы
Страна:
Уругвай, Аргентина, Испания, 2019
Премьера:
в РФ 05.09.2019
Режиссер:
Лусия Гарибальди
Актеры:
Антонелла Аквистапаче, Фабиан Аренильяс, Ромина Бентанкур, Валерия Луис, Федерико Морозини
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
80 мин
В то время как сообщения об акулах вызывают панику в небольшом пляжном городке, 14-летняя Розина начинает кружить вокруг своей собственной добычи, поскольку ее интенсивное влечение к молодому человеку, старше ее, растет.
Сегодня
|18:00
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Завтра
|18:00
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7 сентября, суббота
|18:00
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8 сентября, воскресенье
|18:00
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9 сентября, понедельник
|18:00
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10 сентября, вторник
|18:00
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11 сентября, среда
|18:00
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