Афера в Майами
Страна:
Франция, Испания, Бельгия, 2019
Премьера:
в РФ 19.03.2020
Режиссер:
Оливье Ассайас
Актеры:
Ана де Армас, Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Вагнер Моура, Гаэль Гарсиа Берналь, Харлис Бесерра, Джулиан Флинн, Гизела Чипе, Стив Ховард, Майкл Витович
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
123 мин
Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.
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