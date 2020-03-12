Афера в Майами

Страна: Франция, Испания, Бельгия, 2019

Премьера: в РФ 19.03.2020

Режиссер: Оливье Ассайас

Актеры: Ана де Армас, Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Вагнер Моура, Гаэль Гарсиа Берналь, Харлис Бесерра, Джулиан Флинн, Гизела Чипе, Стив Ховард, Майкл Витович

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 123 мин

Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.