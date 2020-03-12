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Афера в Майами

Афера в Майами

Страна:
Франция, Испания, Бельгия, 2019
 
Премьера:
в РФ 19.03.2020
 
Режиссер:
Оливье Ассайас
  
Актеры:
Ана де Армас, Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Вагнер Моура, Гаэль Гарсиа Берналь, Харлис Бесерра, Джулиан Флинн, Гизела Чипе, Стив Ховард, Майкл Витович
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
123 мин
  

Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.

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Сегодня
17:00 ДКЖ Кино
20:30 Алмаз Синема
Завтра
17:00 ДКЖ Кино
20:30 Алмаз Синема
21 марта, суббота
17:00 ДКЖ Кино
20:30 Алмаз Синема
22 марта, воскресенье
17:00 ДКЖ Кино
20:30 Алмаз Синема
23 марта, понедельник
17:00 ДКЖ Кино
24 марта, вторник
17:00 ДКЖ Кино
25 марта, среда
17:00 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
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19 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Революция
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20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Стань звездой за 30 дней
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17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Кирпичи
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Чудо Люда
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19 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
Александр Домогаров
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29 апреля, среда 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
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