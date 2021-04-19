6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе

Страна: , 2020

Премьера: в РФ 29.04.2021

Режиссер: Викрам Ганди

Актеры: 6ix9ine

Жанр: документальный, музыкальный

Продолжительноcть: 101 мин

Tekashi69 или Сикснайн — знаменитый бруклинский рэпер с радужными волосами — прогремел синглом «Gummo», коллабом с Ники Минаж, а также многочисленными преступлениями. В документальном расследовании о жизни и творчестве рэпера разворачивается настоящая гангстерская история, в которой количество обвинений растет пропорционально интернет-популярности, а репутация секс-наркомана получает свое подтверждение не только в скандальных видео музыканта. Похоже, это последний антигерой нашего времени, которого не коснулась культура отмены: у Tekashi69 24 млн подписчиков в Instagram, миллиарды просмотров на Youtube и несколько судимостей.