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6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе

6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе

Страна:
, 2020
 
Премьера:
в РФ 29.04.2021
 
Режиссер:
Викрам Ганди
  
Актеры:
6ix9ine
  
Жанр:
документальный, музыкальный
  
Продолжительноcть:
101 мин
  

Tekashi69 или Сикснайн — знаменитый бруклинский рэпер с радужными волосами — прогремел синглом «Gummo», коллабом с Ники Минаж, а также многочисленными преступлениями. В документальном расследовании о жизни и творчестве рэпера разворачивается настоящая гангстерская история, в которой количество обвинений растет пропорционально интернет-популярности, а репутация секс-наркомана получает свое подтверждение не только в скандальных видео музыканта. Похоже, это последний антигерой нашего времени, которого не коснулась культура отмены: у Tekashi69 24 млн подписчиков в Instagram, миллиарды просмотров на Youtube и несколько судимостей.

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Сегодня
14:45 Киносити
Завтра
14:45 Киносити
1 мая, суббота
22:05 Киносити
2 мая, воскресенье
22:05 Киносити
3 мая, понедельник
22:05 Киносити
4 мая, вторник
22:05 Киносити
5 мая, среда
22:05 Киносити
Расписание на все дни
0
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10 мая, понедельник 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Казускома
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22 мая, суббота 20:00
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