6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе
Страна:
, 2020
Премьера:
в РФ 29.04.2021
Режиссер:
Викрам Ганди
Актеры:
6ix9ine
Жанр:
документальный, музыкальный
Продолжительноcть:
101 мин
Tekashi69 или Сикснайн — знаменитый бруклинский рэпер с радужными волосами — прогремел синглом «Gummo», коллабом с Ники Минаж, а также многочисленными преступлениями. В документальном расследовании о жизни и творчестве рэпера разворачивается настоящая гангстерская история, в которой количество обвинений растет пропорционально интернет-популярности, а репутация секс-наркомана получает свое подтверждение не только в скандальных видео музыканта. Похоже, это последний антигерой нашего времени, которого не коснулась культура отмены: у Tekashi69 24 млн подписчиков в Instagram, миллиарды просмотров на Youtube и несколько судимостей.
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