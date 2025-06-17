Вернуться в компанию, из которой уволился: личный опыт начальника службы техобеспечения «ЭвоКом»

Фото из архива Павла Полянкина. Автор фото: Павел Канистеров.

Рассказывает Павел Полянкин — начальник службы по техническому обеспечению производства компании «ЭвоКом» (один из крупных производителей товаров в области продукции для гигиены и здоровья, – Прим. авт.).

– В «ЭвоКом» (в то время компания называлась SCA, – Прим. авт.) я впервые устроился в октябре 2009 года. Был наладчиком КИПиА. Фабрика в Тульской области тогда только строилась. В разных ролях я успел принять участие в наладке всех линий, которые есть сейчас на производстве в Венёве.

В 2021 году стал руководителем электротехнической службы. Между рабочим, который посменно трудится в электромастерской, и начальником, в прямом подчинении которого все наладчики КИПиА и в функциональном – инженеры-электроники, было несколько важных ступеней. Сначала меня повысили до инженера-электроника, потом поставили лидировать запуск новой линии (Eagle-6) в роли стартап-лидера и инженера-технолога.

В 2021 году, когда я уже возглавлял электротехническую службу, в компании шла трансформация – «слияние технологий». Часть линий из Советска переводили в Венёв. Это было очень напряженное время. Уволились практически все инженеры-электроники одновременно. В момент монтажа линий приходилось совмещать много функций, работать за людей, которые ушли. Я тогда выстоял, завершил монтаж, начал собирать новую команду. Но, наверное, перегорел и стал думать о поиске новой работы — смене не просто компании, а направления деятельности. Хотелось развиваться в проектном управлении, ведь в роли стартап-лидера я получил ценный опыт работы как в проектной, так и в производственной командах.

В поисках нового опыта. Работа на международном проекте

Как раз в это время в Тульской области стал активно развиваться промышленный кластер и открылась позиция в канадской компании по производству картофеля фри (ООО «МакКейн Фудс РУС»). Привлекло то, что это был Green Field проект, как я и хотел. Снова «чистое поле», а значит, интересные задачи, возможность научиться новому, вырасти. Я прошел ряд собеседований и получил оффер на роль ведущего инженера проекта по автоматизации всей фабрики и вспомогательного оборудования с последующим переходом в эксплуатацию. Уже на тот момент появились сомнения, стоит ли уходить. Но возникал, казалось, резонный вопрос: а для чего тогда я все это делал, проходил все этапы? И я решился уйти.

Нагрузка на новом месте оказалась интенсивной: строился завод, были командировки. Опыт работы на большом проекте в интернациональной команде хоть и не был долгим, но стал ценным. Я подтянул навыки общения на английском языке, научился у своего менеджера-голландца многому в части планирования и коммуникации. Но практически с первых дней начал сравнивать, как здесь, и как было на прежнем месте. Продолжал общаться с бывшими коллегами, которые рассказывали, что происходило в компании.

Трудоустройство с понижением

Я открыл сайт с вакансиями и увидел, что бывшему работодателю на линию, которая ранее была остановлена, требовался инженер-электроник. Позвонил HR-менеджеру фабрик в Веневе и Советске, спросил, могу ли подать резюме. Мы тепло пообщались. Она спрашивала, что случилось, действительно ли я готов пойти в инженеры, ведь уходил с руководящей должности. Я честно признался, что просто хочу вернуться, а там будь что будет. Через какое-то время меня пригласили на собеседование.