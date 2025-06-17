Вернуться в компанию, из которой уволился: личный опыт начальника службы техобеспечения «ЭвоКом»

Рассказывает Павел Полянкин — начальник службы по техническому обеспечению производства компании «ЭвоКом» (один из крупных производителей товаров в области продукции для гигиены и здоровья, – Прим. авт.).
Из рабочего – в руководители
– В «ЭвоКом» (в то время компания называлась SCA, – Прим. авт.) я впервые устроился в октябре 2009 года. Был наладчиком КИПиА. Фабрика в Тульской области тогда только строилась. В разных ролях я успел принять участие в наладке всех линий, которые есть сейчас на производстве в Венёве.
В 2021 году стал руководителем электротехнической службы. Между рабочим, который посменно трудится в электромастерской, и начальником, в прямом подчинении которого все наладчики КИПиА и в функциональном – инженеры-электроники, было несколько важных ступеней. Сначала меня повысили до инженера-электроника, потом поставили лидировать запуск новой линии (Eagle-6) в роли стартап-лидера и инженера-технолога.
В 2021 году, когда я уже возглавлял электротехническую службу, в компании шла трансформация – «слияние технологий». Часть линий из Советска переводили в Венёв. Это было очень напряженное время. Уволились практически все инженеры-электроники одновременно. В момент монтажа линий приходилось совмещать много функций, работать за людей, которые ушли. Я тогда выстоял, завершил монтаж, начал собирать новую команду. Но, наверное, перегорел и стал думать о поиске новой работы — смене не просто компании, а направления деятельности. Хотелось развиваться в проектном управлении, ведь в роли стартап-лидера я получил ценный опыт работы как в проектной, так и в производственной командах.
В поисках нового опыта. Работа на международном проекте
Как раз в это время в Тульской области стал активно развиваться промышленный кластер и открылась позиция в канадской компании по производству картофеля фри (ООО «МакКейн Фудс РУС»). Привлекло то, что это был Green Field проект, как я и хотел. Снова «чистое поле», а значит, интересные задачи, возможность научиться новому, вырасти. Я прошел ряд собеседований и получил оффер на роль ведущего инженера проекта по автоматизации всей фабрики и вспомогательного оборудования с последующим переходом в эксплуатацию. Уже на тот момент появились сомнения, стоит ли уходить. Но возникал, казалось, резонный вопрос: а для чего тогда я все это делал, проходил все этапы? И я решился уйти.
Нагрузка на новом месте оказалась интенсивной: строился завод, были командировки. Опыт работы на большом проекте в интернациональной команде хоть и не был долгим, но стал ценным. Я подтянул навыки общения на английском языке, научился у своего менеджера-голландца многому в части планирования и коммуникации. Но практически с первых дней начал сравнивать, как здесь, и как было на прежнем месте. Продолжал общаться с бывшими коллегами, которые рассказывали, что происходило в компании.
Трудоустройство с понижением
Я открыл сайт с вакансиями и увидел, что бывшему работодателю на линию, которая ранее была остановлена, требовался инженер-электроник. Позвонил HR-менеджеру фабрик в Веневе и Советске, спросил, могу ли подать резюме. Мы тепло пообщались. Она спрашивала, что случилось, действительно ли я готов пойти в инженеры, ведь уходил с руководящей должности. Я честно признался, что просто хочу вернуться, а там будь что будет. Через какое-то время меня пригласили на собеседование.
Встреча была с Артемом Лебедевым (сейчас генеральный директор «ЭвоКом»). Признаюсь честно, это было довольно стрессовое интервью. Артем Владимирович напомнил, что когда-то я оставил компанию в не самый подходящий момент, спросил, не уйду ли снова. Мне было что ответить, ведь несмотря на трудности и отсутствие сотрудников, линии тогда были успешно смонтированы и впоследствии запущены в работу, новая команда электротехнической службы была практически сформирована. Я завершил сложный проект до увольнения. И это действительно было важно.
С собеседования я вышел в раздумьях. Сам по себе приезд на фабрику оказался волнительным — кто-то из бывших коллег увидел, начались расспросы. Когда ехал домой, сам себе задавал вопрос: «А то ли ты вообще делаешь?». Но внутри была какая-то уверенность, я знал, что хочу вернуться, чувствовал, что получится, и все получилось!
Следующее собеседование было непосредственно с руководителем электротехнической службы, который принял решение меня взять. Позже он признался, что они долго искали инженера-электроника, кандидаты никак не подходили. А я казался готовым товарищем, который придет и начнет работать. Так, спустя 9 месяцев я вернулся на позицию инженера-электроника. Не могу сказать, что тогда были долгосрочные планы. Мне просто хотелось попасть обратно на фабрику, где я и сформировался как профессионал и которую считал своим домом.
Стоило ли возвращаться?
Конечно, были опасения. Как коллеги воспримут возвращение? Как будет относиться руководство? Станут ли снова доверять? Но все сомнения развеялись в первый рабочий день после возвращения. Я сразу понял, что команда меня приняла, как будто и не уходил вовсе. Вообще, были очень интересные ощущения. Что ты возвращаешься во что-то известное и родное, как будто к себе домой после определенного отсутствия. Это можно сравнить с приездом из затяжной командировки — кажется, что-то стало по-другому, но все такое же свое, знакомое. Неожиданным было на 100% адекватное восприятие коллегами моего возвращения. Ни разу я не услышал и не почувствовал никакого негатива.
7 февраля 2022 года я официально вернулся в компанию, где работал раньше, а в конце февраля канадская компания объявила, что сворачивает бизнес в России. Сотрудникам выплатили по три оклада, некоторым предложили работу в европейских офисах. Даже если бы и я получил такое предложение, я не был готов переезжать в Европу. А значит, все равно был бы вынужден искать новую работу. Только с большой вероятностью пришлось бы переехать из Тульской области.
Были варианты в Самаре, в Калуге, в Москве, но когда я их рассматривал, осознал, что сейчас, в свои почти 42 года, хочу быть дома. Поэтому, можно сказать, произошло волшебство. Да, я вернулся на инженерную должность, руководящих вакансий тогда не было, но чувствовал себя при этом комфортно. Сейчас точно могу сказать, что все сделал правильно. Мне было интересно, я был готов много работать. И мне доверяли даже какие-то экстра-задачи. Например, в компании помнили мой технологический бэкграунд и одно время привлекали на одну из линий (линию АТ300) в этой роли, пока туда не нашли технолога. Со временем меня снова повысили. Сейчас служба, которую я возглавляю, по функционалу и количеству сотрудников гораздо шире электротехнической. В моем ведомстве все техническое обеспечение: наладчики КИПиА, слесари-ремонтники, инженеры-электроники, инженеры-механики.
Тем, кто задумывается вернуться на прежнее место работы, могу сказать, что нужно разобраться в себе и определенно решить, почему ты хочешь обратно, с какой целью. И потом постараться отбросить все негативные мысли, настроится только на позитив. Если финальное решение вернуться принято, то действовать так, как подсказывает внутренний голос. Иногда так случается, что нужно остановиться, взять паузу и подумать, либо сделать несколько шагов назад, чтобы впоследствии получился прорыв вперед. Но чтобы возвращение не казалось шагом назад, нужно просто быть самим собой и стараться в работе сделать все возможное и еще немного больше.
А еще полезно постоянно стараться не быть в зоне комфорта, а выходить из нее, не бояться трудностей и вызовов. В моем случае переход и некоторые перемены ролей, даже с перемещением ниже по карьерной лестнице, дали новый опыт и через некоторое время возможность вырасти вновь.