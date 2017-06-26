афиша
афиша
Регистрация
#АртЛекторийВКино: Микеланджело: Любовь и смерть

#АртЛекторийВКино: Микеланджело: Любовь и смерть

Страна:
Великобритания, 2017
 
Режиссер:
Дэвид Бикерстафф
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

Один из важнейших художников эпохи Возрождения — а, возможно, и всех времен — станет объектом новой масштабной выставки в Национальной галерее. Автор величайших шедевров мировой культуры (Сикстинской капеллы, статуи Давида и «Манчестерской Мадонны») был и живописцем, и скульптором, и архитектором. Новый фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества Микеланджело и пытается создать максимально полный и истинный портрет великого художника.

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.