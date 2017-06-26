#АртЛекторийВКино: Микеланджело: Любовь и смерть
Страна:
Великобритания, 2017
Режиссер:
Дэвид Бикерстафф
Актеры:
Жанр:
документальный
Продолжительноcть:
91 мин
Один из важнейших художников эпохи Возрождения — а, возможно, и всех времен — станет объектом новой масштабной выставки в Национальной галерее. Автор величайших шедевров мировой культуры (Сикстинской капеллы, статуи Давида и «Манчестерской Мадонны») был и живописцем, и скульптором, и архитектором. Новый фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества Микеланджело и пытается создать максимально полный и истинный портрет великого художника.
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