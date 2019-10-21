В Тульской филармонии состоится ежегодный фестиваль импровизационной музыки «Джазовая провинция». Это единственный в России передвижной фестиваль, который показывает срез современного джаза от традиции до авангарда. В мероприятии принимают участие как признанные мастера мирового джаза, так и яркие молодые музыканты разных городов и стран.

Программа фестиваля

24 ОКТЯБРЯ

18.30 Mössinger Trio (Германия / США)

В составе коллектива — немецкий пианист Йоханнес Мёссингер и два представителя нью-йоркской джазовой сцены — тромбонист Энди Хантер и басист Дэн Лумис. Вместе эти невероятно талантливые музыканты представят уникальное звучание, передающее энергию свободы.

Krzysztof Kobylinski & Daniele di Bonaventura (Польша/Италия)

Дуэт польского пианиста, композитора Кшиштофа Кобылински и итальянского композитора, аранжировщика, пианиста и бандонеониста Даниэле ди Бонавентура. Музыканты описывают свой дуэт как путешествие во времени и пространстве через классическую, этническую и джазовую музыку.

Mads Mathias & Mads Kjølby Combo (Дания)

Мадс Матиас — вокалист, саксофонист и автор песен. Его называют любимым певцом датской королевы. Mads Kjølby Combo — квартет молодых и талантливых музыкантов во главе с гитаристом Мадсом Кйолби. В состав коллектива также входят контрабасист Мортен Анкарфельд, барабанщик Кирк Снорр и пианист Фабиан Каллердаль.

Электронные билеты: quicktickets.ru/tula-filarmoniya/s362

25 ОКТЯБРЯ

18.30 The Change (Англия/ Россия/ Индонезия/ Чили)

Летом этого года самобытная интернациональная команда, состоявшая из саксофониста Жени Стригалева, гитариста Федерико Даннеманн, басиста Золтан Реналди и барабанщика Джэми Муррэй, выпустила летом альбом «The Change». Его звучание отличается особой свободой, изобретательностью и энергией.

The Georgian Six (Грузия)

Вокальный секстет, основанный в 2014 году дирижерами академического хора Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. Их творчество — это синтез классической музыки с оригинальным джаз-фолком. Также группа стремится донести до широкой публики особенности грузинской национальной музыки.

Sweet Megg (США)

Творчество коллектива во главе с вокалисткой Sweet Megg (настоящее имя — Меган Фаррек) передает звучание настоящего нью-йоркского джаза 1920-х годов с примесью блюграсса и западного свинга.

Электронные билеты: quicktickets.ru/tula-filarmoniya/s363

25 октября (Закрытие фестиваля)

21.00 Джем-сейшн* в кластере «Октава»

Фестиваль «Джазовая провинция» завершится уютной вечеринкой на втором этаже творческого индустриального кластера «Октава». Музыканты устроят джем-сейшн, а ресторан «Петр Птрович» организуют бар и закуски.

Вход свободный. При предъявлении билета на фестиваль — welcome drink.

*Джем-сейшн — это свободная импровизация музыкантов. Формат зародился в среде джазовых исполнителей в 1920-х годах, а впоследствии стал использоваться и представителями других музыкальных направлений.