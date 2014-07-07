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Зайкин Дом или Про дядю Мишу-хвастуна и тётю Мусю-болтунью

Зайкин Дом или Про дядю Мишу-хвастуна и тётю Мусю-болтунью

Спектакль-игра в двух действиях.

Представьте себе клоуна Михаила Тимофеевича. Представили? Нет, вы даже не можете представить, какой это необыкновенный клоун! Это очень серьезный, очень ответственный клоун. Он обожает играть с детьми и не только их смешит, но и рассказывает замечательные сказки. Между прочим, без всяких помощников. Но веселая, озорная Муся приходит без приглашения и даже берет инициативу в свои руки. Так, то ссорясь, то мирясь, то плача, то смеясь, и расскажут наши очаровательные клоуны историю про Лису, Зайца и Петуха. Помните? Была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная.

Действующие лица и исполнители:
Михаил Тимофеевич, Заяц, Петух - Алексей Копотилов
Муся, Лиса, Собака, Медведь - Любовь Пахомова, Юлия Бороздина
Драматургия - Н. Шувалов.

Режиссёр-постановщик Антон Балабаев
Сценография, куклы - Надежда Ванина
Музыкальное оформление - Антон Балабаев
Ассистент режиссёра - Алексей Копотилов
Помощники - Лидия Балабева, Татьяна Еремеева
Художник по свету - Дмитрий Алешин

Билеты от 170 до 250 Р.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
25 января 2020, суббота
12:00
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Праздничный концерт к Дню защитника Отечества «Любо. Братцы, жить!»
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20 февраля, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
RASA
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21 февраля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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25 - 31 января
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
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Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
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2 февраля, воскресенье 19:00
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Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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