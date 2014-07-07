Зайкин Дом или Про дядю Мишу-хвастуна и тётю Мусю-болтунью

Спектакль-игра в двух действиях.

Представьте себе клоуна Михаила Тимофеевича. Представили? Нет, вы даже не можете представить, какой это необыкновенный клоун! Это очень серьезный, очень ответственный клоун. Он обожает играть с детьми и не только их смешит, но и рассказывает замечательные сказки. Между прочим, без всяких помощников. Но веселая, озорная Муся приходит без приглашения и даже берет инициативу в свои руки. Так, то ссорясь, то мирясь, то плача, то смеясь, и расскажут наши очаровательные клоуны историю про Лису, Зайца и Петуха. Помните? Была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная.

Действующие лица и исполнители:

Михаил Тимофеевич, Заяц, Петух - Алексей Копотилов

Муся, Лиса, Собака, Медведь - Любовь Пахомова, Юлия Бороздина

Драматургия - Н. Шувалов.

Режиссёр-постановщик Антон Балабаев

Сценография, куклы - Надежда Ванина

Музыкальное оформление - Антон Балабаев

Ассистент режиссёра - Алексей Копотилов

Помощники - Лидия Балабева, Татьяна Еремеева

Художник по свету - Дмитрий Алешин

Билеты от 170 до 250 Р.