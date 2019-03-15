Юбилей книги «Очень голодная гусеница»

В этом году знаменитой детской книге «Очень голодная гусеница» Эрика Карла исполняется 50 лет. На «Октаве» пройдет специальное мероприятие, посвященное юбилею.

26 марта в лектории Библиотеки «Октавы» родителей и малышей ждут интерактивное чтение книги, мастер-класс по созданию игрушки-гусеницы из природных материалов, шуршащих и звенящих деталей, и даже праздничный торт.

Встречу проведет Гаяне Агаян — педагог-психолог, специалист по раннему развитию, автор пособий и курсов для детей и родителей, эксперт по элементарному музицированию и ведущая детских творческих проектов. В ходе творческого процесса родители обсудят с Гаяне Агаян ценность и особенности сенсорного периода развития в дошкольном возрасте, поговорят о его этапах и характерных признаках.

Книга Эрика Карла «Очень голодная гусеница» стала настольной для многих поколений. Она открывает бесконечный простор для творческой деятельности, игр и ненавязчивого обучения. Вместе с героиней рассказа ребята знакомятся с названиями дней недели, с жизненным циклом гусеницы, учатся считать и узнают много нового.

Книгу «Очень голодная гусеница» и другие произведения Эрика Карла, изданные на русском языке, можно будет приобрести в книжном магазине «Октавы» по специальной цене от издательства «Розовый жираф».

Начало мероприятия в 17:00.

Вход свободный.

Предварительная регистрация здесь.

«Розовый жираф» — одно из первых независимых детских издательств в России, познакомившее нас с Эриком Карлом, Морисом Сэндаком и другими мировыми именами детской литературы, а также открывшее для нас новых российских авторов. Весь месяц книги издательства можно будет купить на «Октаве» по специальной цене.