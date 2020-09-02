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Воскресники в музее «Тульские древности»

Воскресники в музее «Тульские древности»

Наступила осень и музей «Тульские древности» возобновляет традиционные встречи с дошколятами. В сентябре малышей и их родителей ждет знакомство с экспозициями и разговор о Куликовской битве.
Занятия проходят по воскресеньям, начало в 16.00. 

 
6 сентября – «На поле Куликовом» (знакомство с экспозицией «Сказание о Мамаевом побоище»)
 
Приглашаем погрузиться в одну из интересных, глубоких и обширных тем Средневековья – историю о Куликовском сражении. Как современные люди узнали о том, что случилось давным-давно? Кто такие воины и что такое битва? Вопросов, на которые предстоит найти ответы, очень много. Чтобы дошколята не утомились, во время экскурсии им предложат порисовать, собрать магнитные пазлы, послушать звуки «из прошлого» и поиграть в воинов.
13 сентября – «Избушка, избушка!» (знакомство с экспозицией «Секреты тульских мастеров»)
 
 
Изба, как образ типичного русского дома, присутствует во множестве сказок. Но то, что в прежние времена было совершенно обыденным и понятным для человека, сейчас большинство из нас видят только на картинках. Приглашаем познакомиться с нашей музейной избой – экспозицией «Секреты тульских мастеров», узнать о ее устройстве и  наполнении. Малышам она будет особенно интересна, ведь здесь «оживает» лексика русских сказок. Печь и красный угол, глиняный горшок и деревянные ложки, сундук и зажженная лучина – все становится реальным. Многие тайны открываются благодаря экскурсии, а также возможности использовать предметы, как это делали наши прабабушки и прадедушки.
 
20 сентября - «Я – богатырь!» (из истории доспеха и оружия)
 
Силушка богатырская – это массушка, помноженная на ускореньице. В действительности, чтобы слыть богатырем важно быть не только сильным, быстрым, но и умелым. Приглашаем поговорить о воинах Средневековья, примерить их доспехи, почувствовать мощь их оружия.  Чем меч отличается от сабли? Какую силу необходимо было приложить, чтобы натянуть древнерусский лук? Об этом обо всем – интересно, увлекательно и доступно даже для малышей на воскреснике в «Тульских древностях».
 
27 сентября - «Бабка к печи, а дед по дрова» (из истории русской избы)
 
В старинной русской избе живет большая семья: дед, бабка, батька, мамка, трое детей – 7 человек! Каждый занят своим делом, сидеть в праздности никому не пристало – даже самые младшие участвуют в общих заботах. На занятии детей и взрослых ждет знакомство с большой русской семьей, их жилищем и повседневными делами. Принять посильное участие в общих семейных делах смогут даже самые маленькие участники! А еще совместными усилиями смастерить поделку на память.
 
Доступно для людей с ограниченными возможностями по зрению, по слуху.
 
Стоимость билета -  200 рублей (для ребенка и 1 взрослого).  
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
6 сентября 2020, воскресенье
16:00
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13 сентября 2020, воскресенье
16:00
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20 сентября 2020, воскресенье
16:00
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Касса
Дора
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12 сентября, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Кирпичи
Купить билет
17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тёма Artemov
Купить билет
25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Коля Маню
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 550 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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26 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Концерт памяти Михаила Горшенева
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11 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
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