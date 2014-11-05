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Щелкунчик и мышиный король

Щелкунчик и мышиный король

Волшебная сказка в 2-х действиях.

Стоимость билетов: 100−200 Р.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев.

Художник-постановщик — Сергей Мазанов.

Балетмейстер — Валерий Сухов.

Режиссер по пластике — Заслуженный артист Р. Ф. Игорь Небольсин.

Действующие лица и исполнители:

  • Мари — Ярославна Прилепская
  • Звездочёт — Заслуженный артист Р. Ф. Селимжан Исмангулов
  • Король — Станислав Емельяненко
  • Королева — Наталья Сёмкина / Елена Смолина
  • Принц — Максим Авдеев
  • Мышильда — Елена Шишова
  • Мышиный Король — Евгений Кашин
  • Генерал — Александр Вешников
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
Тульский областной театр юного зрителя
Тула, улица Коминтерна, 2
10 февраля 2017, пятница
11:00
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11 февраля 2017, суббота
12:00
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