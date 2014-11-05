Щелкунчик и мышиный король
Волшебная сказка в 2-х действиях.
Стоимость билетов: 100−200 Р.
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик — Сергей Мазанов.
Балетмейстер — Валерий Сухов.
Режиссер по пластике — Заслуженный
Действующие лица и исполнители:
- Мари — Ярославна Прилепская
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Звездочёт — Заслуженный
артист Р. Ф. СелимжанИсмангулов
- Король — Станислав Емельяненко
- Королева — Наталья Сёмкина / Елена Смолина
- Принц — Максим Авдеев
- Мышильда — Елена Шишова
- Мышиный Король — Евгений Кашин
- Генерал — Александр Вешников
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
Тел.: 8 (4872) 56-97-66
10 февраля 2017, пятница
11:00
11 февраля 2017, суббота
12:00