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Приключения Незнайки

Приключения Незнайки

В Цветочном городе на улице Колокольчиков живут веселые и беззаботные малыши. А малышами их называют потому, что они очень маленькие, ростом с небольшой огурец. Это Знайка, Пончик и Сиропчик, доктор Пилюлькин, механики Винтик и Шпунтик, а самый большой проказник среди них — малыш Незнайка. Вечно он попадает во всякие смешные и забавные ситуации. То решает художником стать, то музыкантом, то поэтом, или еще лучше — отправиться в путешествие на воздушном шаре.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев

Художник-постановщик — Заслуженный художник Р. Ф. Татьяна Матус

Музыкальное оформление — Игорь Алешин

Действующие лица и исполнители:
Незнайка — Артём Васюков
Гунька — Станислав Емельяненко
Знайка — Алексей Чуков
Пилюлькин — Антон Никоноров
Ворчун — Евгений Кудрявцев
Винтик — Артём Козенков
Шпунтик — Ярослав Харитонов
Пончик — Дмитрий Локтионов
Сиропчик — Виталий Прилепский
Мушка / Галочка — Татьяна Зырянова / Светлана Олейник
Кнопочка / Нянечка — Ассоль Лучихина
Синеглазка — Яна Галустян
Белочка — Ольга Филина
Медуница — Ярославна Прилепская
Самоцветик — Елена Смолина

Стоимость билетов: 250 Р (1-13 ряд), 220 Р (14-17 ряд).

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
Тульский областной театр юного зрителя
Тула, улица Коминтерна, 2
12 февраля 2017, воскресенье
12:00
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