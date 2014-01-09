Приключения Незнайки

В Цветочном городе на улице Колокольчиков живут веселые и беззаботные малыши. А малышами их называют потому, что они очень маленькие, ростом с небольшой огурец. Это Знайка, Пончик и Сиропчик, доктор Пилюлькин, механики Винтик и Шпунтик, а самый большой проказник среди них — малыш Незнайка. Вечно он попадает во всякие смешные и забавные ситуации. То решает художником стать, то музыкантом, то поэтом, или еще лучше — отправиться в путешествие на воздушном шаре.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев

Художник-постановщик — Заслуженный художник Р. Ф. Татьяна Матус

Музыкальное оформление — Игорь Алешин

Действующие лица и исполнители:

Незнайка — Артём Васюков

Гунька — Станислав Емельяненко

Знайка — Алексей Чуков

Пилюлькин — Антон Никоноров

Ворчун — Евгений Кудрявцев

Винтик — Артём Козенков

Шпунтик — Ярослав Харитонов

Пончик — Дмитрий Локтионов

Сиропчик — Виталий Прилепский

Мушка / Галочка — Татьяна Зырянова / Светлана Олейник

Кнопочка / Нянечка — Ассоль Лучихина

Синеглазка — Яна Галустян

Белочка — Ольга Филина

Медуница — Ярославна Прилепская

Самоцветик — Елена Смолина

Стоимость билетов: 250 Р (1-13 ряд), 220 Р (14-17 ряд).