Приключения Незнайки
В Цветочном городе на улице Колокольчиков живут веселые и беззаботные малыши. А малышами их называют потому, что они очень маленькие, ростом с небольшой огурец. Это Знайка, Пончик и Сиропчик, доктор Пилюлькин, механики Винтик и Шпунтик, а самый большой проказник среди них — малыш Незнайка. Вечно он попадает во всякие смешные и забавные ситуации. То решает художником стать, то музыкантом, то поэтом, или еще лучше — отправиться в путешествие на воздушном шаре.
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик — Заслуженный
Музыкальное оформление — Игорь Алешин
Действующие лица и исполнители:
Незнайка — Артём Васюков
Гунька — Станислав Емельяненко
Знайка — Алексей Чуков
Пилюлькин — Антон Никоноров
Ворчун — Евгений Кудрявцев
Винтик — Артём Козенков
Шпунтик — Ярослав Харитонов
Пончик — Дмитрий Локтионов
Сиропчик — Виталий Прилепский
Мушка / Галочка — Татьяна Зырянова / Светлана Олейник
Кнопочка / Нянечка — Ассоль Лучихина
Синеглазка — Яна Галустян
Белочка — Ольга Филина
Медуница — Ярославна Прилепская
Самоцветик — Елена Смолина
Стоимость билетов: 250 Р (1-13 ряд), 220 Р (14-17 ряд).