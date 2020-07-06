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Онлайн-трансляция спектакля «Вождь краснокожих»

Онлайн-трансляция спектакля «Вождь краснокожих»

10 июля в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «Вождь краснокожих» по пьесе В.Шелкова. Забавная история похищения мальчишки Джонни словно сошла с книжных страниц. Два непутёвых бандита-злодея Билл и Сэм надеются получить за него неплохой выкуп.
Но Джонни устраивает свои игры, правила которых не всегда приятны похитителям! Они уже и сами не рады своей затее.

Неуёмная энергия маленького Дорсета заставляет буквально «гореть» всё вокруг. Эта история в лучших традициях вестерна, на которой юные зрители смогут перенестись в мир дикого запада, а взрослые с удовольствием вспомнят свои детские шалости!
Премьера спектакля состоялась 15 марта 2013 года.
 
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
 
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
10 июля 2020, пятница
18:00
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Касса
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кирпичи
Купить билет
17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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