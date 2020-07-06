Онлайн-трансляция спектакля «Вождь краснокожих»

10 июля в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «Вождь краснокожих» по пьесе В.Шелкова. Забавная история похищения мальчишки Джонни словно сошла с книжных страниц. Два непутёвых бандита-злодея Билл и Сэм надеются получить за него неплохой выкуп.

Но Джонни устраивает свои игры, правила которых не всегда приятны похитителям! Они уже и сами не рады своей затее.

Неуёмная энергия маленького Дорсета заставляет буквально «гореть» всё вокруг. Эта история в лучших традициях вестерна, на которой юные зрители смогут перенестись в мир дикого запада, а взрослые с удовольствием вспомнят свои детские шалости!

Премьера спектакля состоялась 15 марта 2013 года.