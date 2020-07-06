Онлайн-трансляция спектакля «Вождь краснокожих»
10 июля в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «Вождь краснокожих» по пьесе В.Шелкова. Забавная история похищения мальчишки Джонни словно сошла с книжных страниц. Два непутёвых бандита-злодея Билл и Сэм надеются получить за него неплохой выкуп.
Но Джонни устраивает свои игры, правила которых не всегда приятны похитителям! Они уже и сами не рады своей затее.
Неуёмная энергия маленького Дорсета заставляет буквально «гореть» всё вокруг. Эта история в лучших традициях вестерна, на которой юные зрители смогут перенестись в мир дикого запада, а взрослые с удовольствием вспомнят свои детские шалости!
Премьера спектакля состоялась 15 марта 2013 года.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
10 июля 2020, пятница
18:00
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽