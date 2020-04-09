Онлайн-постановка в «Октаве»
11 апреля в «Октаве» пройдет детский онлайн-спектакль от театральной компании «Барабан» — «Где прячется лев». Юные слушатели станут частью этой насыщенной истории — они отправятся в славный Шляпьевск, где им предстоит найти героя этого города — доброго, благородного и очень милого льва. В конце ребята не только встретят царя зверей, но и запустят на главной площади Шляпьевска красные шарики и придут к неожиданному открытию!
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
11 апреля 2020, суббота
17:00
1 июня, понедельник 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
25 октября, воскресенье 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽