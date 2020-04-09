Онлайн-постановка в «Октаве»

11 апреля в «Октаве» пройдет детский онлайн-спектакль от театральной компании «Барабан» — «Где прячется лев». Юные слушатели станут частью этой насыщенной истории — они отправятся в славный Шляпьевск, где им предстоит найти героя этого города — доброго, благородного и очень милого льва. В конце ребята не только встретят царя зверей, но и запустят на главной площади Шляпьевска красные шарики и придут к неожиданному открытию!

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке .