Малыш и Карлсон
Какими бы вы ни были, большими или маленькими, добро пожаловать в город «С», который придумали для вас режиссёр Марина Лагутина и художник Наталья Агарёва! Аккуратные домики с высокими трубами и красными черепичными крышами, множество башенок с флюгерами и шпилями придают облику города сказочный вид.
Именно здесь живёт Малыш — маленький мальчик, любимец всей семьи, который чувствует себя очень одиноким среди взрослых. Малыш грустит, но внезапно в его жизни появляется симпатичный, «в меру упитанный, в полном расцвете сил», неисправимый шалун, озорник и выдумщик Карлсон. Карлсон становится другом Малышу, и они вместе начинают гулять по крышам, пугать жуликов страшными привидениями и безобидно шутить над Фрекен Бок.
Добрая, жизнерадостная история о дружбе и взаимопонимании будет интересна как детям, так и их родителям. Ведь, как ни крути, все мы родом из детства. Кстати, а у вас молоко убежало!
Режиссер — Марина Лагутина
Художник — Наталья Агарева
Балетмейстер — Марина Макарова
Музыкальное оформление — Максим Морозов
В спектакле заняты:
- Малыш — Ирина Товологина
- Карлсон — Артём Александров
- Фреккен Бок — Надежда Ермакова
- Филе — Алексей Яблонский
- Руле — Максим Игнатов
- Коты — Марина Лагутина, Виталина Зинченко, Нинель Платонова, Антон Быченков, Евгений Николаев, Александр Заварзин
Текст от автора — диктор «Авто-радио» (г. Москва) Евгений Юрков