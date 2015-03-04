Малыш и Карлсон

Какими бы вы ни были, большими или маленькими, добро пожаловать в город «С», который придумали для вас режиссёр Марина Лагутина и художник Наталья Агарёва! Аккуратные домики с высокими трубами и красными черепичными крышами, множество башенок с флюгерами и шпилями придают облику города сказочный вид.

Именно здесь живёт Малыш — маленький мальчик, любимец всей семьи, который чувствует себя очень одиноким среди взрослых. Малыш грустит, но внезапно в его жизни появляется симпатичный, «в меру упитанный, в полном расцвете сил», неисправимый шалун, озорник и выдумщик Карлсон. Карлсон становится другом Малышу, и они вместе начинают гулять по крышам, пугать жуликов страшными привидениями и безобидно шутить над Фрекен Бок.

Добрая, жизнерадостная история о дружбе и взаимопонимании будет интересна как детям, так и их родителям. Ведь, как ни крути, все мы родом из детства. Кстати, а у вас молоко убежало!

Режиссер — Марина Лагутина

Художник — Наталья Агарева

Балетмейстер — Марина Макарова

Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты:

Малыш — Ирина Товологина

Карлсон — Артём Александров

Фреккен Бок — Надежда Ермакова

Филе — Алексей Яблонский

Руле — Максим Игнатов

Коты — Марина Лагутина, Виталина Зинченко, Нинель Платонова, Антон Быченков, Евгений Николаев, Александр Заварзин

Текст от автора — диктор «Авто-радио» (г. Москва) Евгений Юрков