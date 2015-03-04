афиша
афиша
Регистрация
Малыш и Карлсон

Малыш и Карлсон

Какими бы вы ни были, большими или маленькими, добро пожаловать в город «С», который придумали для вас режиссёр Марина Лагутина и художник Наталья Агарёва! Аккуратные домики с высокими трубами и красными черепичными крышами, множество башенок с флюгерами и шпилями придают облику города сказочный вид.

Именно здесь живёт Малыш — маленький мальчик, любимец всей семьи, который чувствует себя очень одиноким среди взрослых. Малыш грустит, но внезапно в его жизни появляется симпатичный, «в меру упитанный, в полном расцвете сил», неисправимый шалун, озорник и выдумщик Карлсон. Карлсон становится другом Малышу, и они вместе начинают гулять по крышам, пугать жуликов страшными привидениями и безобидно шутить над Фрекен Бок.

Добрая, жизнерадостная история о дружбе и взаимопонимании будет интересна как детям, так и их родителям. Ведь, как ни крути, все мы родом из детства. Кстати, а у вас молоко убежало!

Режиссер — Марина Лагутина
Художник — Наталья Агарева
Балетмейстер — Марина Макарова
Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты:

  • Малыш — Ирина Товологина
  • Карлсон — Артём Александров
  • Фреккен Бок — Надежда Ермакова
  • Филе — Алексей Яблонский
  • Руле — Максим Игнатов
  • Коты — Марина Лагутина, Виталина Зинченко, Нинель Платонова, Антон Быченков, Евгений Николаев, Александр Заварзин

Текст от автора — диктор «Авто-радио» (г. Москва) Евгений Юрков

Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
19 февраля 2017, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика