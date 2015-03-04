Лукоморье, Иван Царевич, Серый Волк и другие

Режиссер-постановщик — Татьяна Орловская

Художник — Наталья Агарева

Балетмейстер — Марина Макарова

Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты артисты:

Иван Царевич — Артём Александров

Серый Волк — Максим Игнатов

Ворон — Антон Быченков

Царь Кощей — Александр Заварзин, Вадим Нефедов

Баба Яга — засл. арт. России Наталья Жданова

Елена Прекрасная — Юлия Барабаш

Русалка — Дарья Богатова

Кошка — Виталина Зинченко

Иван Царевич отправляется к Кощею за молодильными яблоками и живой водой для батюшки Царя. Но путь его нелегок: приключения и опасности подстерегают на каждом шагу. Достичь поставленных целей ему помогают Волк, Русалка, Ученая Кошка и другие известные сказочные персонажи. Музыкальный спектакль по мотивам русских народных сказок на современный лад с применением специальных световых и звуковых эффектов придется по душе детишками и их родителям.