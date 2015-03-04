Лукоморье, Иван Царевич, Серый Волк и другие
Режиссер-постановщик — Татьяна Орловская
Художник — Наталья Агарева
Балетмейстер — Марина Макарова
Музыкальное оформление — Максим Морозов
В спектакле заняты артисты:
- Иван Царевич — Артём Александров
- Серый Волк — Максим Игнатов
- Ворон — Антон Быченков
- Царь Кощей — Александр Заварзин, Вадим Нефедов
- Баба Яга — засл. арт. России Наталья Жданова
- Елена Прекрасная — Юлия Барабаш
- Русалка — Дарья Богатова
- Кошка — Виталина Зинченко
Иван Царевич отправляется к Кощею за молодильными яблоками и живой водой для батюшки Царя. Но путь его нелегок: приключения и опасности подстерегают на каждом шагу. Достичь поставленных целей ему помогают Волк, Русалка, Ученая Кошка и другие известные сказочные персонажи. Музыкальный спектакль по мотивам русских народных сказок на современный лад с применением специальных световых и звуковых эффектов придется по душе детишками и их родителям.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
20 мая 2017, суббота
12:00