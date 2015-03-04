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Лукоморье, Иван Царевич, Серый Волк и другие

Лукоморье, Иван Царевич, Серый Волк и другие

Режиссер-постановщик — Татьяна Орловская
Художник — Наталья Агарева
Балетмейстер — Марина Макарова
Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты артисты:

  • Иван Царевич — Артём Александров
  • Серый Волк — Максим Игнатов
  • Ворон — Антон Быченков
  • Царь Кощей — Александр Заварзин, Вадим Нефедов
  • Баба Яга — засл. арт. России Наталья Жданова
  • Елена Прекрасная — Юлия Барабаш
  • Русалка — Дарья Богатова
  • Кошка — Виталина Зинченко

Иван Царевич отправляется к Кощею за молодильными яблоками и живой водой для батюшки Царя. Но путь его нелегок: приключения и опасности подстерегают на каждом шагу. Достичь поставленных целей ему помогают Волк, Русалка, Ученая Кошка и другие известные сказочные персонажи. Музыкальный спектакль по мотивам русских народных сказок на современный лад с применением специальных световых и звуковых эффектов придется по душе детишками и их родителям.

Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
20 мая 2017, суббота
12:00
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