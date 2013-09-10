Как Кощей Бессмертный на Василисе женился
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик — Татьяна Матус
Режиссер по пластике — Максим Авдеев
Балетмейстер — Денис Ляпин
Действующие лица и исполнители:
- Баба Яга — Тамара Слышкова
- Кощей Бессмертный — Заслуженный Артист Рф Селимжан Исмангулов
- Василиса — Елена Смолина
- Иван-Богатырь — Дмитрий Локтионов
Фантасмагорический сюжет Юрия Боганова заставит удивиться знатоков русского фольклора. Где это видано, чтобы Кощей раздавал свои богатства, а Иван-богатырь боится Василисы? В этой постановке с приворотным зельем, Белиби-Белибердой, геликоптерами, Цацками-Пецками и Волшебной Иглой актеры резвятся как дети, устаивая полный хаос и заставляя до коликов смеяться даже самых прагматичных зрителей.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
28 апреля 2018, суббота
12:00