Как Кощей Бессмертный на Василисе женился

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарёв

Художник-постановщик — Татьяна Матус

Режиссер по пластике — Максим Авдеев

Балетмейстер — Денис Ляпин

Действующие лица и исполнители:

Баба Яга — Тамара Слышкова

Кощей Бессмертный — Заслуженный Артист Рф Селимжан Исмангулов

Василиса — Елена Смолина

Иван-Богатырь — Дмитрий Локтионов

Фантасмагорический сюжет Юрия Боганова заставит удивиться знатоков русского фольклора. Где это видано, чтобы Кощей раздавал свои богатства, а Иван-богатырь боится Василисы? В этой постановке с приворотным зельем, Белиби-Белибердой, геликоптерами, Цацками-Пецками и Волшебной Иглой актеры резвятся как дети, устаивая полный хаос и заставляя до коликов смеяться даже самых прагматичных зрителей.