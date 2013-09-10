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Как Кощей Бессмертный на Василисе женился

Как Кощей Бессмертный на Василисе женился

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарёв

Художник-постановщик — Татьяна Матус

Режиссер по пластике — Максим Авдеев

Балетмейстер — Денис Ляпин

Действующие лица и исполнители:

  • Баба Яга — Тамара Слышкова
  • Кощей Бессмертный — Заслуженный Артист Рф Селимжан Исмангулов
  • Василиса — Елена Смолина
  • Иван-Богатырь — Дмитрий Локтионов

Фантасмагорический сюжет Юрия Боганова заставит удивиться знатоков русского фольклора. Где это видано, чтобы Кощей раздавал свои богатства, а Иван-богатырь боится Василисы? В этой постановке с приворотным зельем, Белиби-Белибердой, геликоптерами, Цацками-Пецками и Волшебной Иглой актеры резвятся как дети, устаивая полный хаос и заставляя до коликов смеяться даже самых прагматичных зрителей.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
28 апреля 2018, суббота
12:00
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