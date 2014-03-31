Старые добрые русские сказки. В них всегда заключена мудрость народа, его представления о добре и зле, друзьях и врагах, выборе пути, об ответственности человека перед собой и другими. И совсем не случайно такие знакомые детям и такие любимые ими названия всё чаще и чаще появляются на афишах нашего театра. Вот и теперь режиссер Андрей Абрамов представляет ребятам спектакль «Иван - царевич и Серый волк».

Произведение из «золотого фонда» русского сказочного фольклора инсценировано без каких-либо устремлений к «осовремениванию», но выглядит спектакль удивительно свежо, можно сказать «актуально». И все это благодаря нескольким театральным приемам, которые либо хорошо забыты тульским зрителем, либо никогда им еще не виданы.

Во-первых, «играют» в спектакле не ширмовые куклы и не планшетные, а штоковые марионетки, что само по себе сенсация (их не было в нашем театре более полутора десятилетий!)

Во-вторых, белгородский художник Андрей Лукомский, оформивший этот спектакль, придумал движущийся по кругу подиум, создающий особые возможности для сценического действия.

В-третьих, отдельные эпизоды пьесы оформлены в технике классического восточного «театра теней», и это так неожиданно и здорово. Наконец, постановка хороша своим фантазийным лукавством, ярким гротесковым юмором – тем особенным колоритом, который, похоже, становится визитной карточкой режиссёра А.Абрамова.

Действующие лица и исполнители:

Иван Царевич - Алексей Копотилов

Царь, Волк - Сергей Буряков, Ринад Кондаев

Старший брат, Король, Султан, Дракон - Андрей Абрамов, Олег Спиренков, Ринад Кондаев

Средний брат, Царевна, Птица, Конь - Юлия Бороздина, Любовь Пахомова

Режиссер-постановщик: Андрей Абрамов

Художник-постановщик: Андрей Лукомский

Музыкальное оформление: Евгений Романов