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Интерактивная программа «Здравствуй, весна-красна!»

Интерактивная программа «Здравствуй, весна-красна!»

А знаете ли вы, как было принято встречать весну на Руси? Нет? Тогда посетите интерактивную программу в музее П. Н. Крылова.

Мероприятие в музее посвящено старинным русским народным традициям встречи весны. Мы отправимся в далёкое прошлое и окажемся на веселом празднике Весновки-свистуньи, узнаем о том, что такое Сороки, и почему на этот праздник пекли печенье жаворонки. И, конечно же, о том, как праздновали Пасху наши предки! Приходите полюбоваться прекрасными весенними пейзажами русских художников, послушать вешние голоса птиц и вместе закликать весну!

Стоимость участия: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.

 

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
21 марта 2019, четверг
18:00
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