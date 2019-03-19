Интерактивная программа «Здравствуй, весна-красна!»

А знаете ли вы, как было принято встречать весну на Руси? Нет? Тогда посетите интерактивную программу в музее П. Н. Крылова .

Мероприятие в музее посвящено старинным русским народным традициям встречи весны. Мы отправимся в далёкое прошлое и окажемся на веселом празднике Весновки-свистуньи, узнаем о том, что такое Сороки, и почему на этот праздник пекли печенье жаворонки. И, конечно же, о том, как праздновали Пасху наши предки! Приходите полюбоваться прекрасными весенними пейзажами русских художников, послушать вешние голоса птиц и вместе закликать весну!

Стоимость участия: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.