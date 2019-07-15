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Именины летом

Именины летом

Участники мастер-класса в музее П. Н. Крылова сделают подарки для друзей, отмечающиъ именины летом. На мастер-классе вы научитесь делать оригинальную открытку для своих друзей и родных.

Стоимость: 100 р.

 

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
20 июля 2019, суббота
14:00
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