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Гусеница Йо-йо

Гусеница Йо-йо

В музее П. Н. Крылова пройдет мастер-класс «Гусеница Йо-йо».

Ваши дети любят яркие мягкие игрушки, но магазинный ассортимент уже наскучил? Тогда приходите на наше занятие вместе с сыном или дочкой — научим шить их самостоятельно!

Работать будем в технике под названием йо-йо. Она имеет японские корни и основана на использовании самых мелких лоскутов ткани круглой или квадратной формы. Они нашиваются на основу, создавая целостную объемную аппликацию, либо используются как отдельные декоративные элементы. Под руководстом педагога вы сошьёте смешную гусеницу, которая украсит интерьер или станет символическим подарком для друзей.

Стоимость: 100 р. Необходимы навыки работы с иглой!

 

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
27 июля 2019, суббота
14:00
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