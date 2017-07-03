Домвверхтормашками
«Домвверхтормашками» — музыкальный спектакль, полный приключений и неожиданностей.
Кто-то придумал паровоз, кто-то изобрел самолет, а шведская писательница Астрид Линдгрен подарила нам Пеппилоту Длинный Чулок, энергии которой позавидовали бы паровоз и самолет, если бы умели завидовать.
Томми и Аннике из спектакля повезло — Пеппилота поселилась по соседству — в Домевверхтормашками. Вместе с ней они учатся самостоятельности, смелости и умению фантазировать. Приходите и вы познакомиться с Пеппи и ее друзьями!
Исполнители: артисты и коллективы Детской филармонии.
Цена билета 170 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
7 октября 2017, суббота
17:00
11 октября 2017, среда
11:00