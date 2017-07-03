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Домвверхтормашками

Домвверхтормашками

«Домвверхтормашками» — музыкальный спектакль, полный приключений и неожиданностей.

Кто-то придумал паровоз, кто-то изобрел самолет, а шведская писательница Астрид Линдгрен подарила нам Пеппилоту Длинный Чулок, энергии которой позавидовали бы паровоз и самолет, если бы умели завидовать.

Томми и Аннике из спектакля повезло — Пеппилота поселилась по соседству — в Домевверхтормашками. Вместе с ней они учатся самостоятельности, смелости и умению фантазировать. Приходите и вы познакомиться с Пеппи и ее друзьями!

Исполнители: артисты и коллективы Детской филармонии.

Цена билета 170 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
7 октября 2017, суббота
17:00
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11 октября 2017, среда
11:00
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