Дочь Золотого Змея (Костромской областной театр кукол)

С костромских волжских берегов на час перенесёмся на уральское озеро Иткуль — именно возле него в те далёкие времена, когда «русских в здешних местах и в помине не было», храбрый охотник Айлып повстречал прекрасную девушку с золотой косой… Вот только не свет настоящей любви, а блеск холодного золота поначалу ослепил Айлыпа — как легко потерять родного человека, прямо на озере Иткуль, у Шайтан-камня, юным зрителям расскажут шестеро свидетелей тех давних событий. А ещё расскажут, как тяжело родного человека вернуть: чтобы вновь обрести любимую, Айлып отправляется в подземное царство — где в звенящей тишине зловеще шипит огромный паук, где в кромешной тьме горят кошачьи огненные глаза, где опутал всё своим бесконечным телом всемогущий Золотой Змей…

Режиссёр-постановщик Сергей Балыков.

Художник-постановщик Сергей Балыков.

В спектакле играют заслуженная артистка России Наталия Бобкова, заслуженный артист России Сергей Рябинин, заслуженная артистка Костромской области Екатерина Соколова, артисты Татьяна Бахарева, Лариса Брикус, Ольга Волобуева, Анатолий Дорн, Дмитрий Смирнов.