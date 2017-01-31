Детский фестиваль

4 февраля в 13.00 состоится научное шоу «Космический бум». Оно расскажет о загадках космоса и детям, и взрослым. Мероприятие пройдёт во втором корпусе на втором этаже напротив магазина «Детский мир».

В 14.00 начнётся мастер-класс «Подставка для карандашей».

Продолжится фестиваль 18 февраля.

В 13.00 — игровая программа «Скай и Роза Барбоскина!».

В 14.00 — звёздный галстук для папы.

4 и 18 февраля для детей будет работать бесплатный аквагрим с 13.00 до 15.00.