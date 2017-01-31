Детский фестиваль
4 февраля в 13.00 состоится научное шоу «Космический бум». Оно расскажет о загадках космоса и детям, и взрослым. Мероприятие пройдёт во втором корпусе на втором этаже напротив магазина «Детский мир».
В 14.00 начнётся мастер-класс «Подставка для карандашей».
Продолжится фестиваль 18 февраля.
В 13.00 — игровая программа «Скай и Роза Барбоскина!».
В 14.00 — звёздный галстук для папы.
4 и 18 февраля для детей будет работать бесплатный аквагрим с 13.00 до 15.00.
Где и когда?
Тула, Путейская ул., д.5
Тел.: (4872) - 211010
4 февраля 2017, суббота
13:00
18 февраля 2017, суббота
13:00