День рождения кота Леопольда

Сказка в 2-х действиях для детей и родителей. Продолжительность спектакля 1 час 40 минут.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шинкарев

Художник-постановщик — Заслуженный художник РФ Татьяна Матус.

Музыкальное оформление — Игорь Алешин

Балетмейстер — Денис Ляпин

Действующие лица и исполнители: