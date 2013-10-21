День рождения кота Леопольда
Сказка в 2-х действиях для детей и родителей. Продолжительность спектакля 1 час 40 минут.
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик — Заслуженный
Музыкальное оформление — Игорь Алешин
Балетмейстер — Денис Ляпин
Действующие лица и исполнители:
- Кот Леопольд — Михаил Голо
- Белый Мышонок — Тамара Лучихина
- Серый Мышонок — Вера Москалёва
- Бабушка Леопольда — Лариса Кирьякова
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Пёс-Доктор — Заслуженный
артист РФ СелимжанИсмангулов
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
29 сентября 2017, пятница
11:00
30 сентября 2017, суббота
12:00
31 октября 2017, вторник
11:00