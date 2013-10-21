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День рождения кота Леопольда

День рождения кота Леопольда

Сказка в 2-х действиях для детей и родителей. Продолжительность спектакля 1 час 40 минут.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шинкарев

Художник-постановщик — Заслуженный художник РФ Татьяна Матус.

Музыкальное оформление — Игорь Алешин

Балетмейстер — Денис Ляпин

Действующие лица и исполнители:

  • Кот Леопольд — Михаил Голо
  • Белый Мышонок — Тамара Лучихина
  • Серый Мышонок — Вера Москалёва
  • Бабушка Леопольда — Лариса Кирьякова
  • Пёс-Доктор — Заслуженный артист РФ Селимжан Исмангулов
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
29 сентября 2017, пятница
11:00
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30 сентября 2017, суббота
12:00
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31 октября 2017, вторник
11:00
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