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Что имеем - храним

Что имеем - храним

Созданная на переломе столетий в 1999 году экспозиция «Секреты тульских мастеров», «перешагнула» из прошлого в будущее. Редкие археологические находки, предметы ушедших эпох и  в целом уклад прошлой жизни тульских умельцев доступен для знакомства посетителей музея. В новой интерактивной программе предстанет история «жизни» уникальных экспонатов, их исторический путь из глубины столетий до наших дней. Подарком для каждого станет оберег-лунница, который можно смастерить своими руками.

Стоимость: 150 р.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
4 июля 2019, четверг
16:00
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