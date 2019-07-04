Что имеем - храним

Созданная на переломе столетий в 1999 году экспозиция «Секреты тульских мастеров», «перешагнула» из прошлого в будущее. Редкие археологические находки, предметы ушедших эпох и в целом уклад прошлой жизни тульских умельцев доступен для знакомства посетителей музея. В новой интерактивной программе предстанет история «жизни» уникальных экспонатов, их исторический путь из глубины столетий до наших дней. Подарком для каждого станет оберег-лунница, который можно смастерить своими руками.

Стоимость: 150 р.