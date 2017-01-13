Большое сердце маленького Хрю

Наталья Кузьминых, Егор Шашин. Музыкальная история о верности и предательстве.

Режиссер-постановщик — Максим Казанцев.

Художник-постановщик — Наталья Агарева.

Композитор — Егор Шашин.

Балетмейстер — Марина Макарова.

Музыкальное оформление — Максим Морозов.

Маленький герой, мальчик-поросёнок по имени Хрю, живёт с открытым сердцем, доверяя и радуясь всему, что происходит вокруг. Важным событием в его жизни становится первая настоящая дружба с девочкой-цыплёнком Ми-Ми, с которой он делится своими сокровенными мечтаниями. Друг Ми-Ми, мальчик-гусь Гари, прямо противоположен в своих взглядах на жизнь. В отличие от Хрю — он приземлён, практичен и успешен. Ещё бы! Ведь у него даже есть красивая новая машина! Кого выберет девочка Ми-Ми — «мечтателя» или «реалиста»? И кто, в итоге, окажется способным на настоящий подвиг в реальности? Эта простая и яркая история расскажет маленьким зрителям озорным и музыкальным языком о добре, храбрости и настоящих ценностях в жизни.

Действующие лица и исполнители:

Хрю — Светлана Дубовская.

Ми-Ми — Марина Лагутина.

Гари — Максим Игнатов.