Большое сердце маленького Хрю
Наталья Кузьминых, Егор Шашин. Музыкальная история о верности и предательстве.
Режиссер-постановщик — Максим Казанцев.
Художник-постановщик — Наталья Агарева.
Композитор — Егор Шашин.
Балетмейстер — Марина Макарова.
Музыкальное оформление — Максим Морозов.
Маленький герой, мальчик-поросёнок по имени Хрю, живёт с открытым сердцем, доверяя и радуясь всему, что происходит вокруг. Важным событием в его жизни становится первая настоящая дружба с девочкой-цыплёнком Ми-Ми, с которой он делится своими сокровенными мечтаниями. Друг Ми-Ми, мальчик-гусь Гари, прямо противоположен в своих взглядах на жизнь. В отличие от Хрю — он приземлён, практичен и успешен. Ещё бы! Ведь у него даже есть красивая новая машина! Кого выберет девочка Ми-Ми — «мечтателя» или «реалиста»? И кто, в итоге, окажется способным на настоящий подвиг в реальности? Эта простая и яркая история расскажет маленьким зрителям озорным и музыкальным языком о добре, храбрости и настоящих ценностях в жизни.
Действующие лица и исполнители:
Хрю — Светлана Дубовская.
Ми-Ми — Марина Лагутина.
Гари — Максим Игнатов.