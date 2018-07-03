Арт-каникулы

Каникулы в разгаре. Хотите, чтобы ваши дети провели их с пользой? Тогда добро пожаловать в Выставочный зал, где продолжает свою работу «Школа эстетического развития»! В этом месяце ребята познакомятся с таким видом декоративно-прикладного искусства как флористика. Она подразумевает создание творческих работ из различных природных материалов. Родиной этого цветочного искусства считается Древний Египет. Еще за пять тысячелетий до нашей эры у египтян было традицией украшать дворцы знатных людей композициями из цветущих растений.

На занятиях в Выставочном зале мальчики и девочки сделают объёмное саше, панно из фетра, работу в декупаж и многое другое. Такие изделия ручной работы станут приятным подарком маме, бабушке, сестре или подружке.



Внимание! Необходима предварительная запись на занятия по тел.

56−09−92



Стоимость: взрослые — 150 р., дети — 60 р.