Закрытие кафе «Чико», смерть слепого музыканта и сапы в разливе: что читали на Myslo за неделю

Смерть слепого музыканта

Полиция отказала в возбуждении дела о смерти слепого музыканта с Каминского. Наш эксклюзивный материал об этом оказался в числе самых читаемых на прошедшей неделе.





Гармониста с собакой-поводырем знал каждый туляк. Сергей Овчинников погиб 23 августа 2025 года: на улице Московской в Щёкино его сбил фургон. От полученных травм мужчина умер в больнице.

По факту его смерти полиция организовала проверку, и по ее результатам отказала в возбуждении уголовного дела. Согласно заключению экспертов, Сергей Овчинников сам нарушил ПДД. Семья погибшего гармониста подает в суд. Подробности здесь.

Кафе «Чико» на Советской опечатал Роспотребнадзор

Популярное азиатское кафе на Советской, 60 закрыли санитарные врачи.

Согласно официальной версии, проверка прошла после того, как в точке общепита посетитель подхватил кишечную инфекцию. Руководство каеф предпочло отмолчаться и сослаться на «технические причины» закрытия. Однако суд по материалам Роспотребнадзора закрыл «Чико» на 2 месяца. Подробности здесь.

Как сделать омлет «как в школе»: раскрыли секреты школьных поваров

Как сделать тот самый омлет и что вообще любят дети в меню школьных столовых?

Лучшие тульские повара после конкурса раскрыли Myslo свои секреты. Хотите научиться готовить «ту самую» запеканку — читайте на материал.

Паводок — повод встать на сап!

Тульские любители сапов вопользовались разливом Упы и — поехали!

Среди группы активистов оказались и корреспонденты Myslo. Было здорово, впечатлениями поделились здесь.



Туляки показали жуткое состояние трамвайных путей на Руднева

«Трамвайные пути на ул. Руднева: лучше пешком, чем на трамвае» — этот блог вышел на Myslo на этой неделе. Автор показала состояние путей.

Примечательно, что нам ответила администрация: мол, ремонтируем, и регулярно. Но в ближайшее время пообещали проинспектировать пути на Руднева и принять решение о дополнительном ремонте.

На игре «Арсенала» в Туле умер болельщик Это случилось 5 апреля на Центральном стадионе в Туле во время игры «Арсенала» с воронежским «Факелом». Мужчине было 66 лет. В начале первого тайма на Восточной трибуне мужчине стало плохо. К нему подъехала скорая. Его пытались реанимировать, но, несмотря на усилия медиков, он скончался. Однако игру не остановили. А после матча умершего забрали ритуальщики.

Из Тулы в Сочи — за 7 часов

Утвержден проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-3 Москва — Адлер.