Закрытие кафе «Чико», смерть слепого музыканта и сапы в разливе: что читали на Myslo за неделю

Смерть слепого музыканта
Полиция отказала в возбуждении дела о смерти слепого музыканта с Каминского. Наш эксклюзивный материал об этом оказался в числе самых читаемых на прошедшей неделе.
Гармониста с собакой-поводырем знал каждый туляк. Сергей Овчинников погиб 23 августа 2025 года: на улице Московской в Щёкино его сбил фургон. От полученных травм мужчина умер в больнице.
По факту его смерти полиция организовала проверку, и по ее результатам отказала в возбуждении уголовного дела. Согласно заключению экспертов, Сергей Овчинников сам нарушил ПДД. Семья погибшего гармониста подает в суд. Подробности здесь.
Кафе «Чико» на Советской опечатал Роспотребнадзор
Популярное азиатское кафе на Советской, 60 закрыли санитарные врачи.
Согласно официальной версии, проверка прошла после того, как в точке общепита посетитель подхватил кишечную инфекцию. Руководство каеф предпочло отмолчаться и сослаться на «технические причины» закрытия. Однако суд по материалам Роспотребнадзора закрыл «Чико» на 2 месяца. Подробности здесь.
Как сделать омлет «как в школе»: раскрыли секреты школьных поваров
Как сделать тот самый омлет и что вообще любят дети в меню школьных столовых?
Лучшие тульские повара после конкурса раскрыли Myslo свои секреты. Хотите научиться готовить «ту самую» запеканку — читайте на материал.
Паводок — повод встать на сап!
Тульские любители сапов вопользовались разливом Упы и — поехали!
Среди группы активистов оказались и корреспонденты Myslo. Было здорово, впечатлениями поделились здесь.
Туляки показали жуткое состояние трамвайных путей на Руднева
«Трамвайные пути на ул. Руднева: лучше пешком, чем на трамвае» — этот блог вышел на Myslo на этой неделе. Автор показала состояние путей.
Примечательно, что нам ответила администрация: мол, ремонтируем, и регулярно. Но в ближайшее время пообещали проинспектировать пути на Руднева и принять решение о дополнительном ремонте.
На игре «Арсенала» в Туле умер болельщик
Это случилось 5 апреля на Центральном стадионе в Туле во время игры «Арсенала» с воронежским «Факелом». Мужчине было 66 лет.
В начале первого тайма на Восточной трибуне мужчине стало плохо. К нему подъехала скорая. Его пытались реанимировать, но, несмотря на усилия медиков, он скончался.
Однако игру не остановили. А после матча умершего забрали ритуальщики.
Из Тулы в Сочи — за 7 часов
Утвержден проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-3 Москва — Адлер.
Новая трасса свяжет центральные регионы страны с югом страны, она пройдет и через Тулу. Поезда поедут со скоростью до 400 км/ч. И путь из Москвы в Адлер (Сочи) займет около 7 часов 50 минут.
Почему рухнула труба на «Тулачермете»?
Новость о падении старинной трубы на ТЭЦ ПВС на территории АО «Тулачермет» также вошла в топ самых читаемых.
В минувшие выходные рядом с заводоуправлением рухнула труба ТЭЦ-ПВС, которая работала с 1935 года — ей было более 60 лет. В пресс-службе завода сообщили, что это был плановый демонтаж, однако никаких масштабных предупреждений о работах не было.