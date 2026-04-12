  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Закрытие кафе «Чико», смерть слепого музыканта и сапы в разливе: что читали на Myslo за неделю - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Закрытие кафе «Чико», смерть слепого музыканта и сапы в разливе: что читали на Myslo за неделю

Собрали самые популярные новости Тулы и области за 5-12 апреля.

Смерть слепого музыканта

Полиция отказала в возбуждении дела о смерти слепого музыканта с Каминского. Наш эксклюзивный материал об этом оказался в числе самых читаемых на прошедшей неделе. 

Гармониста с собакой-поводырем знал каждый туляк. Сергей Овчинников погиб 23 августа 2025 года: на улице Московской в Щёкино его сбил фургон. От полученных травм мужчина умер в больнице.

По факту его смерти полиция организовала проверку, и по ее результатам отказала в возбуждении уголовного дела. Согласно заключению экспертов, Сергей Овчинников сам нарушил ПДД. Семья погибшего гармониста подает в суд. Подробности здесь

Кафе «Чико» на Советской опечатал Роспотребнадзор

Популярное азиатское кафе на Советской, 60 закрыли санитарные врачи.

Согласно официальной версии, проверка прошла после того, как в точке общепита посетитель подхватил кишечную инфекцию. Руководство каеф предпочло отмолчаться и сослаться на «технические причины» закрытия. Однако суд по материалам Роспотребнадзора закрыл «Чико» на 2 месяца. Подробности здесь.

Как сделать омлет «как в школе»: раскрыли секреты школьных поваров

Как сделать тот самый омлет и что вообще любят дети в меню школьных столовых? 

Лучшие тульские повара после конкурса раскрыли Myslo свои секреты. Хотите научиться готовить «ту самую» запеканку — читайте на материал

Паводок — повод встать на сап!

Тульские любители сапов вопользовались разливом Упы и — поехали!

Среди группы активистов оказались и корреспонденты Myslo. Было здорово, впечатлениями поделились здесь.
 

Туляки показали жуткое состояние трамвайных путей на Руднева

«Трамвайные пути на ул. Руднева: лучше пешком, чем на трамвае» — этот блог вышел на Myslo на этой неделе. Автор показала состояние путей.

Примечательно, что нам ответила администрация: мол, ремонтируем, и регулярно. Но в ближайшее время пообещали проинспектировать пути на Руднева и принять решение о дополнительном ремонте.

На игре «Арсенала» в Туле умер болельщик

Это случилось 5 апреля на Центральном стадионе в Туле во время игры «Арсенала» с воронежским «Факелом». Мужчине было 66 лет.

В начале первого тайма на Восточной трибуне мужчине стало плохо. К нему подъехала скорая. Его пытались реанимировать, но, несмотря на усилия медиков, он скончался.

Однако игру не остановили. А после матча умершего забрали ритуальщики.

 

Из Тулы в Сочи — за 7 часов

Утвержден проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-3 Москва — Адлер.

Адлер свяжут с Тулой поездами со скоростью до 400 км/ч
 
 
 

Новая трасса свяжет центральные регионы страны с югом страны, она пройдет и через Тулу. Поезда поедут со скоростью до 400 км/ч. И путь из Москвы в Адлер (Сочи) займет около 7 часов 50 минут.

Почему рухнула труба на «Тулачермете»?

Новость о падении старинной трубы на ТЭЦ ПВС на территории АО «Тулачермет» также вошла в топ самых читаемых. 

В минувшие выходные рядом с заводоуправлением рухнула труба ТЭЦ-ПВС, которая работала с 1935 года — ей было более 60 лет. В пресс-службе завода сообщили, что это был плановый демонтаж, однако никаких масштабных предупреждений о работах не было.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.