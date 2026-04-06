Адлер свяжут с Тулой поездами со скоростью до 400 км/ч

Правительство России утвердило масштабный проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-3 Москва — Адлер. Новая трасса протяженностью около 1525 км свяжет центральные регионы страны с югом и пройдет в том числе через Тульскую область.

А именно через Заокский и Ясногорский районы, Тулу, Киреевский, Узловский, Богородицкий и Воловский районы, а также Куркинский муниципальный округ.

Уточняется, что поезда смогут разгоняться до 400 км/ч. Путешествие из Москвы в Адлер (Сочи) займет всего около 7 часов 50 минут. Это почти в три раза быстрее, чем сейчас (23 часа).

Строительство магистрали запланировано на 2030-е годы. Ориентировочный срок завершения работ по направлению на Адлер — 2035 год.

К реализации проекта приступят после ввода в эксплуатацию других приоритетных линий: ВСМ-1 Москва — Санкт-Петербург и, вероятно, ВСМ-2 Москва — Екатеринбург. В перспективе рассматривается продление магистрали до Крыма или новых регионов (Донецк, Луганск).