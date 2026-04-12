В «Тарусской Поляне» под Заокским произошел пожар

11 апреля в садоводческом некоммерческом товариществе «Тарусская Поляна», расположенном в деревне Темьянь Заокского района, произошло возгорание в неэксплуатируемом строении. Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы от местных жителей, заметивших дым над постройкой.

На место незамедлительно выехали подразделения МЧС России. К тушению привлекли 7 человек личного состава и 3 единицы специализированной техники. Прибывшие огнеборцы оперативно локализовали очаг возгорания. Пламя удалось сдержать на площади 12 квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние дачные участки и жилые строения не возникло.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания и точный ущерб устанавливаются дознавателями МЧС.