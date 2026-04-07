Кафе «Чико» на Советской опечатал Роспотребнадзор

Официальных сообщений от ведомства не поступало, а владельцы кафе ссылаются на «технические причины» закрытия точки общепита.

Двери корейского кафе «Чико» на ул. Советской, 60 опечатаны. На бирке — печать Роспотребнадзора.

В своих соцсетях «Чико» пишет, что ресторан закрыт по техническим причинам.

Однако, как стало известно Myslo, ресторан закрыл Роспотребнадзор после того, как один из посетителей пожаловался на кишечную инфекцию. Точку общепита опечатали, а материалы проверки направлены в суд для рассмотрения по существу. Результат пока неизвестен.

«Чико» — это точка, в которую вечерами стояла неизменная очередь из молодых людей, заканчивающаяся на улице.

В комментариях к записи в телеграм-канале ресторана пользователи пишут: «Роспотребнадзорчик закрыл наш любимый домик».