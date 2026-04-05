Трамвайные пути на ул. Руднева: лучше пешком, чем на трамвае

Улицы Н. Руднева в Туле больше нет! Так считали тульские автомобилисты 8 лет назад. Тогда Myslo посчитал ямы на ней – это было почти день в день, 4 апреля 2018 года.

После публикации улицу ремонтировали. И даже не один раз. Но зима и весна 2026 года вернули всех нас в 2018-й. Увы, не по уровню жизни и ценам в магазинах.

4 апреля 2026 года я посчитала ямы на сама трешовом участке улицы – между ул. Шевченко и Агеева. Как говорится, ничего личного – только ямы.

Поворот с Агеева.

Напротив "Пятерочки"

Сразу отмечу разницу: если 8 лет назад ямы были на проезжей части, а рельсы были вполне себе ровные, уложены в плитку, то в этом году провалились рельсы. Местами глубоко и протяженно. Местами рельсы кто-то попытался подпереть булыжниками.

Похоже, проблема с трамвайными путями – не точечная, а общегородская все-таки. Как бы ни утверждали в Тулгорэлектротрансе.

Вопрос к Управлению по транспорту и дорожному хозяйству Тулы, в ведении которого находится дорога, и Тулгорэлектротрансу: товарищи, как часто вы осматриваете пути, по которым ходит городской общественный транспорт?

В конце концов, автомобилисты могут объехать эти ямы, а трамвай нет. А в нем люди. И это уже не про комфорт, а про безопасность. Причем всех участников движения.

По правилам эксплуатации рельсового транспорта, трамвайные пути должны регулярно осматривать обходчики. Не когда вспомнили, не когда губернатор поручил, не после жалоб. А ежедневно. И не формально: при осмотре обязаны зафиксировать любые деформации. Просадка рельсов? Трещины? Смещение? Разрушенное основание? По нормативам это прямое запрещение эксплуатации.

Теперь простой вопрос: если на ул. Руднева рельсы местами подпирают булыжниками, это не заметили при ежедневных обходах? Или заметили, но решили, что «и так сойдёт»?

А еще вопрос к прокуратуре Центрального района. Вот в Заречье проверили состояние рельсов, а в Центральном районе когда?